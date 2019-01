Garfagnana



In Garfagnana il nuovo corso di studi in agricoltura

mercoledì, 9 gennaio 2019, 13:29

L’offerta formativa della Garfagnana del prossimo anno si arricchisce con nuovo indirizzo scolastico, l’istituto tecnico agraria, agroalimentare e agroindustria, con articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”, presso l’I.S.I. Garfagnana. È un percorso che l’Unione auspica da anni che finalmente si concretizza e a cui intende dare sostegno ritenendolo un’opportunità importante, che accanto ad una formazione tecnico scientifica di base si rapporterà con il territorio e le sue potenzialità, individuando percorsi per nuove possibilità e idee, con creatività ma anche con senso pratico e attenzione all’ambiente e alla corretta gestione delle risorse.

Una società sempre più attenta al prodotto alimentare, alla tipicità, al km 0, alla riscoperta delle tradizioni e dei sapori dimenticati, alle vacanze di qualità, magari in agriturismo, richiede figure nuove, dinamiche, preparate sul piano tecnico e organizzativo che sappiano investire in questo campo. Molti giovani manifestano sempre più interesse al mondo dell’’agricoltura, all’ambiente al territorio e non mancano esperienze nuove che offrono nuove possibilità di reddito.

Il corso rappresenta un importante elemento all’interno di un ampio programma dell’Unione per lo sviluppo sostenibile del territorio che si è tradotto nella tutela e valorizzazione del prodotto tipico agrario e zootecnico e delle attività di trasformazione dei prodotti e loro promozione, e nel sostegno all’agriturismo. Si tratta di realtà con cui gli studenti potranno entrare in contatto per esperienze di laboratorio e di alternanza scuola lavoro che l’Unione si è impegnata a sostenere.

Per mostrare alcune opportunità offerte da questo nuovo indirizzo di studio l’Unione Comuni ha promosso per sabato 12 gennaio una visita presso alcune aziende e al centro Vivaistico “La Piana” di Camporgiano sezione della Banca regionale del Germoplasma e centro vivaistico specializzato gestito dall’Ente.

Il personale tecnico dell’Unione accompagnerà gli studenti e i genitori interessati in un percorso illustrativo delle varie attività.

Per partecipare sarà a disposizione un pullman che partirà dalla sede dell’Istituto Tecnico di Castelnuovo Garfagnana, alle ore 9.

Gli interessati a partecipare possono contattare il prof Stefano Grassi al n. 328 7358997.