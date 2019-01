Garfagnana : vagli sotto



Ineleggibilità e incompatibilità con cariche Asbuc, si apre un contenzioso a Vagli

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:08

di andrea cosimini

Il tribunale di Lucca ha ritenuto fondata l'azione popolare mossa nei confronti del primo cittadino di Vagli Sotto, Mario Puglia, nonché dei consiglieri Mirna Pellinacci (vice-sindaco) e Angelo Girolami, ed ha emesso un'ordinanza con la quale dichiara ineleggibili e incompatibili quest'ultimi alla carica di consiglieri dell'Asbuc (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) del comune di Vagli e Stazzema e li condanna al pagamento delle spese processuali.



L'ordinanza è stata pubblicata sull'albo pretorio del comune. Fa seguito ad un'azione popolare che ha visto come attore principale il segretario del Pd locale, Enzo Coltelli, con un intervento anche della regione Toscana.



Secondo l'interpretazione del tribunale di Lucca, non sarebbero eleggibili a presidente e membro del comitato di amministrazione separata degli usi civici i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controlli istituzionale sull'Asbuc; così, parimenti, non lo sarebbero sindaci e i consiglieri comunali in carica. Non solo. Nel caso del sindaco Mario Puglia, il tribunale lucchese avrebbe fatto leva anche sull'esistenza di una lite pendente tra il comune vaglino, nella persona del primo cittadino, e l'Asbuc. E anche questo, secondo l'interpretazione del tribunale, rientrerebbe nelle cause di incompatibilità.



Il primo cittadino di Vagli, però, non si è fatto scalfire dall'ordinanza: "Si tratta di una vittoria di Pirro. L'ordinanza, infatti, non produce effetti. Sono stato eletto due anni fa ed ho davanti a me ancora tre anni di mandato come presidente Asbuc. Rimango quindi in carica al 100 per cento. Avevamo 90 giorni di tempo per impugnare l'ordinanza del tribunale e lo abbiamo subito fatto. Ora si entrerà in un procedimento. Vedremo cosa decideranno, prima la Corte d'Appello di Firenze, poi la Cassazione".



Puglia ha spiegato poi perché, a suo avviso, non sussisterebbero i presupposti per l'ineleggibilità e l'incompatibilità: "Perché è cambiata la legge nazionale sugli usi civici. L'Asbuc non è più disciplinato dalla regione. E' diventato un ente privato di diritto pubblico, non più assoggettato, quindi, al controllo della regione Toscana".



"Insomma - ha concluso il primo cittadino -, non sono assolutamente preoccupato. Era un atto dovuto, pertanto non cambia nulla. Negli anni si vedrà chi aveva ragione. Intanto rimango a fare il presidente dell'Asbuc e il sindaco di Vagli".