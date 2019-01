Garfagnana



La cantante Lorenza Rocchiccioli presenta il suo primo singolo a Camporgiano

mercoledì, 9 gennaio 2019, 16:58

Venerdì 11 gennaio uscirà su Youtube il primo singolo di Lorenza Rocchiccioli "Panic Room", scritto da Anthony Conte e diretto da Marco D'Andragora. Lorenza presenterà ufficialmente il video domenica 13 gennaio, alle 18, presso il Bar Ristorante Davy's Cafè di Camporgiano.



Lorenza nasce a Barga il 28 agosto 2000. E' figlia unica e abita a Camporgiano con mamma Claudia e papà Francesco; frequenta l'ultimo anno del liceo linguistico a Barga e la sua più grande passione è sempre stata il canto.



Molta soddisfazione in casa Rocchiccioli e fra gli amici di Lorenza per questo importante traguardo. I complimenti arrivano anche dallo staff del Davy's Cafè che aspetta tutti domenica per brindare al successo di Lorenza.