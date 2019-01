Maltempo, codice giallo per pioggia

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:59

Come ogni anno la provincia e il comune di Lucca, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), la Scuola per la Pace e molti altri comuni del territorio hanno elaborato, coordinato e promosso un ricco e articolato programma di iniziative per celebrare...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 12:45

Venerdì 18 gennaio, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria a San Romano in Garfagnana, in Via degli Studi n. 2, si terrà l’open day.

mercoledì, 16 gennaio 2019, 10:11

Venerdì 18 gennaio alle 15, a Palazzo Roni a Vergemoli, si terrà la cerimonia di presentazione della nuova cooperativa di comunità "Dispensa Montana"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 08:49

Ieri pomeriggio ha preso il via il progetto ‘‘Il cielo in biblioteca’’ che coinvolge tutti gli alunni delle cinque classi della scuola primaria ‘Carlo de Stefani’ di Pieve Fosciana

martedì, 15 gennaio 2019, 14:59

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato oggi pomeriggio, intorno alle 13, su un versante a Capanne di Careggine. Sul posto i carabinieri forestali e gli operai dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, nonché un direttore delle operazioni di spegnimento dell'Aib. Attivi anche due elicotteri e due Canadair

martedì, 15 gennaio 2019, 12:58

La questione era già stata segnalata lo scorso anno, anche da parte delle istituzioni locali: quella della sicurezza stradale e del rispetto del codice della strada da parte dei tanti stranieri “richiedenti asilo” che soggiornano nelle strutture della Valle del Serchio