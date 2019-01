Maltempo, scatta allerta vento

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:52

Neve ed impianti sciistici aperti al Casone di Profecchia e a Careggine. Neve anche nelle frazioni montane di diversi comuni della Valle del Serchio, come Coreglia, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Un paio di centimetri di neve è caduto a Gmbereto e Cune.

mercoledì, 23 gennaio 2019, 08:54

In un antico mulino della Garfagnana, con macine in pietra, produce la rinomata farina. Legato alla cultura dei luoghi, ha un ristorante, dove tutto comunica il legame con i vecchi sapori e la cultura agreste

martedì, 22 gennaio 2019, 19:09

Sono finiti parzialmente fuori strada con la loro auto, rimanendo in bilico sul guard-rail, dopo un incidente stradale. Brutta avventura per i cinque occupanti della vettura (tre adulti e due minori) che oggi pomeriggio, sulla sp 71 di San Pellegrino in Alpe, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e...

martedì, 22 gennaio 2019, 15:06

Codice giallo per neve, valido dalle ore 15 fino alla mezzanotte del 23 gennaio, per queste aree: Valdarno Inferiore, Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Serchio-Lucca. Infine, sempre per queste zone è emesso un codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domani, 23 gennaio

martedì, 22 gennaio 2019, 13:56

Buone notizie per i cittadini lucchesi: nel 2018 c'è stato un calo del 17 per cento dei delitti rispetto all'anno prima in provincia di Lucca. In calo anche i furti, che sono diminuiti del 23 per cento. Lo si evince dai dati resi noti dal comando provinciale dei carabinieri.

martedì, 22 gennaio 2019, 13:50

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito ai disagi del trasporto pubblico in Valle del Serchio annunciando un'interrogazione regionale