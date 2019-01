Garfagnana



Migranti e sicurezza stradale: “Le cooperative sensibilizzino all’uso del giubbotto segnaletico”

martedì, 15 gennaio 2019, 12:58

di simone pierotti

La questione era già stata segnalata lo scorso anno, anche da parte delle istituzioni locali: quella della sicurezza stradale e del rispetto del codice della strada da parte dei tanti stranieri “richiedenti asilo” che soggiornano nelle strutture della Valle del Serchio e che, quotidianamente, per spostarsi e per raggiungere i vari paesi, utilizzano la bicicletta o vanno a piedi lungo le strade. In particolare si tratta di strade provinciali, continuamente trafficate da auto, bus e mezzi pesanti a tutte le ore del giorno. Rischio di incidenti e un grave pericolo per l’incolumità delle stesse persone. La soluzione, comunque, era decisamente semplice, dato che le norme della circolazione prevedono l’utilizzo di giubbotti segnaletici per i ciclisti, non solo nelle ore notturne. Una norma basilare che non sempre, purtroppo, viene ancora rispettata.

E’ quanto ci ha segnalato un cittadino dell’alta Garfagnana che tutti i giorni si reca a Castelnuovo per lavoro. “Questa mattina, lungo la Strada Provinciale nei pressi di Pontecosi, appena dietro una curva, ho rischiato di fare un incidente con due ragazzi in bicicletta. Non è la prima volta e, soprattutto la mattina presto e la sera, quando la visibilità è scarsa, il rischio è grande. Chiedo che le cooperative che gestiscono queste persone li informino bene e che li dotino dei giacchetti fosforescenti. E’ una ragione di sicurezza elementare, sia per loro che per chi guida”.