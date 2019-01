Garfagnana : gallicano



Minaccia con il coltello dopo una lite, denunciato anziano

lunedì, 14 gennaio 2019, 15:00

di andrea cosimini

Una lite scoppiata per futili motivi che si è risolta con una denuncia a carico di uno dei due. E' successo nella mattinata di sabato, intorno alle 12, nel giardino privato di un'abitazione a Gallicano.



Protagonisti della lite un anziano signore di 77 anni e un altro di 55. Secondo una prima e sommaria ricostruzione delle forze dell'ordine, tra i due sarebbe scoppiata dapprima un'aggressione verbale, che poi però sarebbe sfociata in un'aggressione fisica in quanto il 77enne avrebbe colpito con un bastone il suo interlocutore minacciandolo addirittura con un coltello. Da qui sarebbe infine emerso un parapiglia tra i due.



Sul posto è stata fatta quindi intervenire una pattuglia dei carabinieri di Fornaci di Barga. Al momento dell'arrivo dei militari, la situazione era già più tranquilla. Entrambi avevano comunque riportato lievi escoriazioni dopo la lite ed è stato quindi richiesto l'intervento del 118 che ha inviato sul posto i sanitari. Alla fine, però, nessuno dei due sarebbe salito sull'ambulanza per il trasporto in ospedale.



I carabinieri hanno così provveduto a denunciare l'anziano signore per il reato di minaccia aggravata in quanto in possesso di un'arma (seppur "bianca) atta ad offendere.