Moreno Gherardi, un uomo con la passione per le Alpi Apuane

martedì, 22 gennaio 2019, 19:09

Sono finiti parzialmente fuori strada con la loro auto, rimanendo in bilico sul guard-rail, dopo un incidente stradale. Brutta avventura per i cinque occupanti della vettura (tre adulti e due minori) che oggi pomeriggio, sulla sp 71 di San Pellegrino in Alpe, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e...

martedì, 22 gennaio 2019, 15:06

Codice giallo per neve, valido dalle ore 15 fino alla mezzanotte del 23 gennaio, per queste aree: Valdarno Inferiore, Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Serchio-Lucca. Infine, sempre per queste zone è emesso un codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domani, 23 gennaio

martedì, 22 gennaio 2019, 13:56

Buone notizie per i cittadini lucchesi: nel 2018 c'è stato un calo del 17 per cento dei delitti rispetto all'anno prima in provincia di Lucca. In calo anche i furti, che sono diminuiti del 23 per cento. Lo si evince dai dati resi noti dal comando provinciale dei carabinieri.

martedì, 22 gennaio 2019, 13:50

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito ai disagi del trasporto pubblico in Valle del Serchio annunciando un'interrogazione regionale

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:27

Una circolazione depressionaria sul Tirreno meridionale porterà la neve su gran parte della Toscana. Per questo la sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un avviso di criticità con codice arancione e giallo

lunedì, 21 gennaio 2019, 13:41

Tra gli interventi più rilevanti ci sono la nuova edificazione della primaria di Coreglia Antelminelli e ben due istituti di nuova costruzione a Piazza al Serchio