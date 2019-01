Garfagnana



Neve a bassa quota in Garfagnana

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:41

Come previsto, i fiocchi di neve hanno raggiunto stamattina il fondovalle in Garfagnana. Nevica a Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano e nelle zone collinari. Pulite, al momento, le strade. La sala operativa regionale ha emesso per la giornata di oggi codice giallo per neve fino alla mezzanotte.



Intanto cominciano ad arrivare alla nostra redazione i primi scatti.



Notizia in aggiornamento



Nelle foto la situazione a Castelnuovo, Coreglia e Turritecava (Gallicano)