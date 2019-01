Garfagnana



Neve a quote collinari in Valle del Serchio, ma nessun disagio

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:52

di simone pierotti

Era annunciata e sta arrivando: parliamo della neve, se pure a quote montane e non in maniera copiosa. Per la giornata odierna, dalle 15 alla mezzanotte, è stata emessa un’allerta di codice arancione per neve e ghiaccio che interesserà gran parte del territorio regionale, comprese le aree del Serchio, Garfagnana e Lima e Serchio – Lucca. Le precipitazioni dovrebbero interessare anche quote collinari attorno ai 400 – 500 metri.

Neve ed impianti sciistici aperti al Casone di Profecchia e a Careggine. Il sindaco di Careggine Mario Puppa rassicura: “La situazione è sotto controllo, comunque siamo organizzati per nevicate di questa entità. Le piste da sci sono funzionanti e ci attendiamo un’ottima risposta per l’attesa ciaspolata del 10 febbraio”.



Neve anche nelle frazioni montane di diversi comuni della Valle del Serchio, come Coreglia, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Un paio di centimetri di neve è caduto a Gmbereto e Cune. A Corfino, comune di Villa Collemandina, sta nevicando ma al momento non si segnalano disagi particolari.



