Nuovo segretario nazionale Pd: a Lucca vince Maurizio Martina

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:07

Si è chiusa anche a Lucca la prima fase del percorso congressuale per l’individuazione del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico; in attesa della validazione dei risultati alla quale sarà formalmente chiamata la commissione congressuale deputata, il segretario Mario Puppa fornisce un suo primo personale bilancio.

“Mi rallegro prima di tutto della buona partecipazione registrata: 960 partecipanti pari al 62,50% degli iscritti certificati distribuiti su ben 45 circoli, dal capoluogo fino all’alta Garfagnana, fanno della nostra comunità politica la federazione con la percentuale di militanti recatisi alle urne più alta di tutta la Toscana.”

Da questa sorta di primo tempo dedicato esclusivamente al confronto fra militanti delle varie mozioni è risultato vincitore Maurizio Martina con un netto 52,61% (504 voti validi), al secondo posto Nicola Zingaretti con un comunque lusinghiero 43,01% (412 voti validi). Più staccate le altre mozioni: Giachetti che raccoglie il 3,65% (35 voti validi), sotto la soglia dell’uno per cento invece gli altri candidati Boccia (5 voti), Corallo e Saladino (con un voto a testa).

Puppa anticipa infine la roadmap che porterà i democratici lucchesi alle successive primarie aperte: “Con i primi giorni del mese di febbraio convocheremo su Lucca la convenzione provinciale allargata ai membri della nostra assemblea territoriale invitando tutti i nostri iscritti e simpatizzanti; vorremo fare di questo appuntamento una grande occasione di confronto fra le varie proposte messe in campo dai nostri candidati alla segreteria nazionale. Fin da subito – conclude - sento di ringraziare tutti i volontari che hanno permesso l’ordinata celebrazione di questa prima fase del congresso e che si impegneranno per allestire tanti gazebo sparsi in tutta la lucchesia il prossimo 3 marzo”.