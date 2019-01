Partito il corso di formazione della protezione civile in ambito ferroviario

Altri articoli in Garfagnana

Domenica 20 gennaio si svolgerà a Pieve Fosciana la 3^ Rassegna delle corali di Terre di Presepi. Dopo le rassegne di Castelfiorentino e Pescia, quest'anno, grazie alla disponibilità dei presepisti, della parrocchia e del comune, la serata finale di Terre di Presepi si terrà a Pieve Fosciana, “Paese del presepio”,...

Un piccolo incendio è scoppiato stasera, intorno alle 18, in una zona boschiva tra località Cà di Matteo e località Vizzano, nel comune di Molazzana. Sul posto i vigili del fuoco di Castelnuovo

Il segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, Simone Simonini, attacca la Regione Toscana per la problematica dei lupi e il conseguente cambiamento della fauna selvatica

Un anziano signore di 77 anni è stato denunciato dopo una lite scoppiata per futili motivi a Gallicano, all'interno del giardino di un'abitazione privata, che ha visto quest'ultimo colpire con un bastone e minacciare con un coltello un uomo di 55 anni

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando generico” per l’attribuzione di contributi 2019, che è rivolto a soggetti pubblici e privati e ha per obiettivo il sostegno sia a progetti e iniziative specifiche sia all’attività ordinaria di soggetti che non rientrano nei bandi specifici previsti dal Documento...

Pieve Fosciana è il “paese del tricolore”: il motivo risale al 1831 quando, nel paese, sventolò la futura bandiera italiana in seguito ai moti rivoluzionari a Modena guidati dal patriota Ciro Menotti. Ciò si ripetè anche nel 1848