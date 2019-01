Garfagnana



Pontecosi, straordinario successo per "Un presepe diversamente uguale"

martedì, 8 gennaio 2019, 11:52

di lorenzo fiori

Come da tradizione, dopo il giorno dell'epifania si è chiuso il presepe sulla grotta di San Magno, ideato dal Centro Socio-Culturale San Magno, che alla seconda edizione ha riscosso un sorprendente successo confermato dalle tantissime persone che, in questo mese, si sono precipitate a visitarlo rimanendo estasiate dall'incantevole luogo ma soprattutto da questo particolare presepe.

Ricordiamo, appunto, che le sagome di tale presepe sono state interamente dipinte dai bambini diversamente abili, e dai loro amici, dell'associazione "Il Sogno Onlus" e dagli alunni della scuola elementare di Pieve Fosciana.

Inoltre tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione "Il Sogno Onlus" di Castelnuovo Garfagnana.

Un progetto, quindi, molto particolare e innovativo che ha coinvolto il sorriso, la creatività e la gioia di tanti bambini "diversamente uguali" e non.

L'organizzazione ci tiene a ringraziare tutti i bimbi, l'associazione "Il Sogno Onlus", la scuola elementare di Pieve Fosciana, tutte le persone che hanno contributo in qualsiasi modo per questa iniziativa ma in modo particolare: "Bacci e Turri", "Mobilart", "La Lanterna" e "Lucchesi auto".