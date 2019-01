Garfagnana



Presentato il bando di concorso a premi per le scuole istituito dall'UNAIE

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:27

di barbara ghiselli

“Vogliamo che iniziative come questa, possano essere utili agli studenti per sviluppare una conoscenza, un senso critico e di discernimento, senza farsi condizionare, come invece spesso accade, solo da quello che riportano i social”. Queste sono state le parole di Donatella Buonriposi, dirigente dell'UST di Lucca e Massa Carrara, alla presentazione del bando di concorso a premi per le scuole, istituito dall'UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati).



La conferenza di presentazione del bando di concorso si è tenuta questa mattina presso l'ufficio scolastico territoriale di Lucca. Nell'occasione è stato spiegato che il concorso a premi a carattere nazionale per l'anno scolastico 2018/2019 è riservato agli allievi delle ultime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e precisamente alle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e alle quarte e alle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado. Buonriposi ha inoltre voluto sottolineare l'importanza per gli studenti nel potersi esercitare con le tematiche proposte sul fenomeno migratorio e anche nel poterlo fare sia con un componimento scritto (come avviene per le terze classi delle scuole secondarie di primo grado) e sia con la possibilità di svolgere un componimento scritto o un corto – video, modalità riservata esclusivamente agli alunni delle classi quarte e quinte.



“Abbiamo deciso di istituire questo concorso – ha dichiarato Ilaria Del Bianco, presidente UNAIE e presidente associazione Lucchesi nel mondo – viste le molte richieste che ci avevano fatto i docenti in merito a questa tematica”.



Del Bianco ha evidenziato che lo scopo dell'iniziativa è quello di favorire un momento di riflessione sull'attuale spinta alla mobilità che caratterizza il sud del mondo e anche il nostro paese con sempre più giovani che si trasferiscono all'estero per studio, per lavoro, per la ricerca, alla luce di quanto emerso dalle recenti assemblee dell'UNAIE, in cui si è considerato il duplice aspetto del fenomeno migratorio, dall'essere emigranti dal paese di origine e immigrati nel paese di accoglienza, passando attraverso tutte le fasi dell'integrazione, fino all'acquisizione del diritto di cittadinanza.



“Siamo ben lieti di mettere a disposizione delle scuole che lo chiederanno, - ha aggiunto Del Bianco - il centro di documentazione dell'associazione Lucchesi nel mondo, a fornire informazioni e andare nelle varie classi per parlare di questa tematiche”. Per maggiori informazioni sul concorso a premi. è possibile consultare il bando del concorso sul sito dell'UNAIE (www.unaie.it).