Garfagnana



Produttori garfagnini alla festa della farina di castagne a Vellano

mercoledì, 9 gennaio 2019, 10:52

Ultimi preparativi al circolo Arci di Vellano per accogliere al meglio la prima edizione della manifestazione “E' tutta farina del mio sacco” dedicata alla farina di castagne del nuovo raccolto.



Si inizia venerdi 11 gennaio con la cena contadina/conferenza introdotta dagli assessori comunali Annalena Gliori e Fabio Bellandi; nel corso della serata saranno affrontate varie tematiche collegate alla coltivazione dei castagni di pregio tipici della montagna pistoiese e la loro valorizzazione, di come si essiccano le castagne e si produce la farina e delle sue caratteristiche organolettiche e nutraceutiche. Relazioneranno docenti e ricercatori dell'Università di Firenze avvalendosi anche della proiezione di video ed immagini inedite della Valleriana. Sarà inoltre presentata la neonata associazione dei castanicoltori pistoiesi ed il loro programma delle attività.



La festa prosegue poi domenica 13 gennaio, quando, fin dalle ore 10 e per tutto il giorno, sarà possibile acquistare la farina di castagne del nuovo raccolto direttamente dai produttori, gustare squisiti necci, castagnaccio, polenta, frittelle e tante altre specialità gastronomiche tradizionali, tipiche, il tutto annaffiato da un buon bicchiere di vino. Per l'occasione, nei piazzali antistanti il circolo, verrà allestito un simpatico mercatino dei prodotti del territorio con formaggi, salumi, ricotta, miele ed altro ancora.



Hanno garantito la partecipazione alla manifestazione, unica nella provincia, i produttori di farina di castagne della Lunigiana, val di Varo, Garfagnana e media valle del Serchio, val di Lima e lucchesia, alta Versilia e montagna massese e, naturalmente, della montagna pesciatina e pistoiese.



Una bella ed intelligente iniziativa che si pone lo scopo di affiancare la sagra delle frugiate nella promozione del territorio e della castagna con i suoi derivati.



La manifestazione è organizzata dal circolo Arci di Vellano in collaborazione con l'associazione castanicoltori della lucchesia, con il patrocinio del Comune di Pescia. Info 0572 409101