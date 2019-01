Garfagnana



Quattro pullman guasti, lavoratori e studenti lasciati a piedi

giovedì, 10 gennaio 2019, 15:08

Ennesimo disagio sui bus Ctt Nord. A farne le spese, ancora una volta, lavoratori e studenti che oggi sarebbero rimasti a piedi a causa di quattro pullman guasti.



A denunciare l'episodio una studentessa, Lisa Puppa: "Due sono rimasti fermi nei dintorni di Mologno e due a Castelnuovo di Garfagnana - spiega -, uno era la corsa per gli studenti fino a Camporgiano Roggio, con partenza da Castelnuovo, e l'altro era quello che porta i lavoratori della cartiera fino a Camporgiano. Non è la prima volta, ma fino ad adesso tutto era legato alla mancanza di soldi e ad altri fattori, stavolta però è venuta a mancare la voglia, non c'è altra giustificazione".



"Da ben 15 giorni - incalza la studentessa -, andava cambiata la cinghia del pullman K3023, però non è stato fatto. Il pullman si è fermato a metà corsa causando un ritardo di 40 minuti sul servizio. Ripeto, anche a nome di tutti, con l'aumento del costo degli abbonamenti noi usufruenti ci aspettiamo un miglioramento, non questo schifo".



"Ancora una volta - conclude Lisa Puppa - ci troviamo a lamentarci del disagio che ogni giorno subiamo per colpa dell'inadeguatezza di questi pullman che ormai non hanno più né capo né coda".