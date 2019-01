Garfagnana



Sciopero dei lavoratori Ctt Nord

sabato, 19 gennaio 2019, 08:46

Sciopero a "reti unificate" dei lavoratori di Ctt Nord di Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa per lunedì 21 gennaio. Braccia incrociate per quattro ore.



I motivi li spiega Nicola da San Martino, referente Fit Cisl: "Lo sciopero è stato proclamato per protestare contro lo stato di obsolescenza dei bus - dichiara - che non può garantire uno standard qualitativo di un bus moderno. In più le officine sono sotto organico, e le corse saltano quotidianamente".



Ma c'è, soprattutto su alcune corse, un problema di mancanza di sicurezza. Nel volantino unitario di Fit Cisl e Ugl l'argomento è messo nero su bianco: "Lavoratori e utenza sono spesso aggrediti dai viaggiatori che si rifiutano di pagare il biglietto - è la denuncia a chiare lettere - e gli ultimi autobus acquistati, nonostante le promesse dell'azienda di fronte alla cabina di regia presso la Prefettura di Firenze, sono arrivati senza nessun accorgimento per migliorare la sicurezza".



I lavoratori protestano anche per i carichi sempre più pesanti: "I turni - conclude San Martino - sono sempre più pesanti nonostante l'inasprimento negli ultimi anni del codice della strada".



Su Lucca lo sciopero di lunedì abbraccerà l'orario 17.30-21.30.