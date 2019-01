Garfagnana



Scuole, viabilità, rifiuti: Simonini impegna la giunta provinciale

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:59

Raffica di richieste e proposte in consiglio provinciale da parte del consigliere di minoranza Simone Simonini.



Nelle ultime settimane, in aula, spiccano soprattutto l'interrogazione sul ponte della Tambura sp50 e la mozione sull'edilizia scolastica (poi trasformata in interrogazione) inerente alle situazioni del Paladini di Lucca e Marconi di Viareggio di cui, in commissione, Simonini ne è anche vicepresidente.

Simonini però non si è fermato. In questi giorni, infatti, ha chiesto anche di intervenire in maniera quanto più definitiva sull'abbandono dei rifiuti nella via Fondovalle (in particolare in località Acquabona): "Lungo la piazzola di sosta - ha denunciato - si registrano grossi abbandoni con conseguenti discariche a cielo aperto". Inoltre, dopo le battaglie del 2016 (soprattutto in campagna elettorale), è tornato a chiedere, viste le ridotte dimensioni e le difficoltà riscontrate, documentazione sulla rotatoria di Pieve Fosciana (SP72), e il collaudo dell'opera. Sono infine state presentate varie richieste inerenti alla messa in sicurezza sulla viabilità provinciale, come l'installazione di parapetti e specchi.



Nonostante gli enti provinciali siano divenuti di secondo grado e spogliati quasi nella totalità dalle deleghe territoriali, Simonini sta facendo del suo mandato una vera e propria vocazione, sfornando con continuità richieste e proposte sempre attinenti al territorio e strettamente legate alle richieste dei cittadini ed impegnando, e non poco, gli uffici competenti.



"Con soddisfazione - dichiara il consigliere -, orgoglioso del ruolo ricoperto a titolo gratuito, resto a disposizione di ogni cittadino per qualsiasi richiesta".