Trenitalia, sciopero del personale regionale

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:43

In Garfagnana: altezza neve cm 20/50, impianti aperti 3/6. Sono aperti due campi scuola in località Casone di Profecchia e un campo scuola a Careggine. A Careggine in Garfagnana è iniziato il periodo delle settimane bianche con i ragazzi dei comuni della Valle: Careggine, Camporgiano e San Romano

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:25

Anche la Garfagnina (bovino), la garfagnina bianca (ovino) e la capra della Garfagnana sull'Arca di Noè di Coldiretti e dell'Associazione italiana Allevatori (AIA) in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate che si è celebrata giovedì 17 gennaio in Piazza San Pietro a Roma

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:01

Un 49enne di Piazza al Serchio, nella nottata dell’11 gennaio, è stato fermato e controllato alla guida propria auto, lungo la s.p. 51, venendo trovato in possesso di gr. 0,20 di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori gr. 10 di marijuana

venerdì, 18 gennaio 2019, 10:40

Denunciato un uomo 50enne originario di Milano e residente a Fivizzano che il pomeriggio del 28 luglio 2018, lungo la s.p. 59 a Minucciano, alla guida della propria moto, era rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti.

venerdì, 18 gennaio 2019, 10:30

I militari della stazione dei carabinieri di Camporgiano, il pomeriggio del 16 gennaio, hanno denunciato in stato di libertà due persone: un uomo 74enne di Massa per porto abusivo di armi e un uomo 44enne di Cuba, di fatto domiciliato a Massa, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello...

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:59

Il consigliere di minoranza Simone Simonini sta facendo del proprio mandato in provincia una vera e propria vocazione, sfornando numerose richieste e proposte ed impegnando così gli uffici competenti