"Un anno di Ducato Estense": il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale finanziato da Mibac

giovedì, 31 gennaio 2019, 10:11

Sono ventisei i cantieri di restauro tra l’Emilia-Romagna e la Garfagnana previsti dal progetto del MiBAC “Ducato Estense”. Al termine del primo anno di attività, tre sono stati completati e nove sono in corso di realizzazione. Accedendo al portale www.cantiereestense.it, è possibile seguirne lo stato di avanzamento, leggere i progetti e le schede tecniche, ma anche vedere fotografie, video e render utilizzando una cartografia interattiva che consente di esplorare, oltre ai 26 beni oggetto di restauro, anche 249 beni architettonici estensi distribuiti in 74 comuni e l’intero patrimonio culturale della regione.



Non solo, il portale ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il territorio del Ducato, la sua storia e l’identità estense presente ancora oggi. Nella sezione Luoghi estensi si trovano infatti informazioni di carattere storico-artistico arricchite da rilievi fotografici e grafici, fonti d’archivio e documentazione storica e attuale, oltre a dati utili alla fruizione turistica. La parte dedicata agli Estensi racconta invece i personaggi che hanno fatto la storia della Casata e le personalità che hanno influenzato il contesto storico e culturale della Corte come aristocratici, politici, artisti e letterati. Proseguendo la navigazione, attraverso Scoprire il territorio, è possibile trovare le iniziative e gli approfondimenti che provengono dalle province estensi (Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Lucca) mentre in News video interviste, itinerari ed eventi.



Una parte del portale è dedicata al Tourer: la piattaforma interattiva, che consente di esplorare il patrimonio culturale estense e muoversi nel territorio anche attraverso percorsi culturali e tematici. Nato dall’esperienza del censimento del patrimonio culturale emiliano-romagnolo dopo il sisma del 2012 e a cui anche cittadini e viaggiatori hanno contribuito inviando oltre 6000 foto, questo strumento consente di creare un'area personale dove salvare le proprie mete preferite, disegnare itinerari e rivedere i propri scatti.



In un anno di attività di comunicazione sono stati realizzati 63 video tra interviste e news, oltre 30 approfondimenti e 2 eventi: un appuntamento nell’ambito di Vivi il Verde e il concorso fotografico Scatta la Cultura, che dal 12 aprile al 9 giugno 2019 vedrà esposte le fotografie finaliste in una mostra allestita negli spazi espositivi dei Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia che entrerà a far parte del programma di Fotografia Europea 2019.



