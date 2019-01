Garfagnana



Vagli delibera per l'abbattimento della pressione fiscale

mercoledì, 30 gennaio 2019, 16:22

Partecipatissimo consiglio comunale ieri sera, a Vagli Sotto, per l'attesa delibera sull'abbattimento della pressione fiscale a carico dei contribuenti del comune. Azzerate le imposte Tasi e Irpef, applicata l'aliquota minima per l'Imu, e previste agevolazioni sulla tassa dei rifiuti (Tari) a favore di soggetti disagiati e di nuove imprese che decideranno di avviare la propria attività sul territorio comunale, con esenzione del tributo per 10 anni.



Soddisfatto il primo cittadino Mario Puglia: "Siamo gli unici in Italia. La manovra è stata possibile grazie ad un'attenta e scrupolosa gestione del bilancio che ha consentito in questi anni di mandato di accantonare risorse a vantaggio dei cittadini, che ora potranno beneficiare di importanti sgravi tributari".