Variante di San Donnino, disagi per gli abitanti

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:33

A quasi dieci anni dell'inaugurazione e apertura della variante di San Donnino, opera che ha eliminato il traffico pesante dall'abitato rendendo il centro storico più vivibile, alcuni abitanti riscontrano una sostanziale diminuzione del traffico ma anche alcuni disagi che si sono venuti a creare.



"I residenti del paese - dichiara un cittadino -, quelli che abitano nella strettoia nel centro storico, dopo l'apertura della variante hanno iniziato a parcheggiare le auto sotto casa tra le strettoie del paese dove la strada si allarga. Parcheggiando lì le auto, si è creata un'unica strettoia dove non si ha spazio per scansarsi in caso arrivi un'altra auto in senso contrario; a volte si contano fino a otto auto parcheggiate rendendo la strada in un'unica carreggiata".



"Quando transitano gli autobus di linea e incrociano una macchina in senso contrario - continua questo cittadino - tocca fare un bel pezzo in retro marcia causando disagi per la circolazione. Nonostante tutto lungo la strada, nei pressi del parcheggio limitrofo alla fontana del paese, è posizionato il cartello di divieto di sosta con il cartello inizio, e dopo la strettoia il cartello si ripete con la scritta "fine"; nonostante ci sia il cartello di divieto di sosta, le autorità competenti in questi anni non hanno fatto nulla di nulla, cosi favorendo la sosta selvaggia da parte dei residenti".



"La domanda viene spontanea - conclude questo cittadino -: la variante di San Donnino è stata costruita per togliere il traffico dal paese o per far parcheggiare le auto dei residenti sotto casa, quando a 200 metri c'è un parcheggio? Chiediamo alle autorità competenti di risolvere questo disagio che finora non lo hanno fatto".