Garfagnana



Vasto incendio boschivo a Capanne di Careggine: intervengono i Canadair

martedì, 15 gennaio 2019, 14:59

di andrea cosimini

Un vasto incendio boschivo ha interessato oggi pomeriggio un versante in località Capanne di Careggine. Circa 300 metri il fronte del fuoco, che però sta risalendo verso il crinale della montagna.



Sul posto la sala operativa dell'Aib (Antincendi boschivi) della regione ha inviato un direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare le squadre di volontari e gli operai forestali della zona. Presenti i carabinieri forestali e il personale dell'Unione dei comuni della Garfagnana. Le fiamme hanno raggiunto la parte bassa del versante fino alla strada che, al momento, è tenuta sotto controllo a causa del pericolo di caduta dei sassi sulla carreggiata.



La pendenza del crinale, purtroppo, favorisce il propagarsi delle fiamme e le squadre lavorano con difficoltà. Per accelerare le operazioni di spegnimento e raggiungere le zone più impervie sono stati fatti alzare sia l'elicottero regionale EliLucca che un altro mezzo da Firenze. Infine, data la vastità del rogo, sono stati attivati anche i Canadair che, in queste ore, stanno ciclicamente gettando acqua sulle fiamme.



Ignote, al momento, le cause dell'incendio.

Notizia in aggiornamento