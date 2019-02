Garfagnana : piazza al serchio



A Borsigliana il funerale del maresciallo Macheda

martedì, 26 febbraio 2019, 10:40

Oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio, presiedute dal parroco con Vinicio Pedri, si svolgeranno le esequie del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri cavalier Paolo Macheda, deceduto alla soglia dei 90 anni, dopo lunga malattia durante la quale è stato assistito con amore e assiduità dalla moglie Graziana Pedri.



Paolo Macheda, nativo di Bagaladi di Reggio Calabria, nella sua lunga carriera nell’Arma, aveva prestato servizio tra l’altro a Piazza al Serchio, dove aveva conosciuto la futura moglie, poi a Carrara e a Migliarina di La Spezia. Nei primi anni di servizio nell’arma era stato anche alle dirette dipendenze dell’allora capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa nella lotta contro la malavita mafiosa. Una volta in pensione, dal 1990 risiedeva con la moglie nella piccola borgata di Gambarotta di Borsigliana e si era reso disponibile per attività civili-sociali. Per alcuni anni era stato presidente del circolo Endas “Pino Macheda”, sorto in memoria del giovane figlio, deceduto per malattia, nel 1984, ad appena 22 anni, con l’organizzazione di giornate di sport al campo “La Bora”, tornei di briscola, il canto del Maggio, gare di ballo, coadiuvato da alcuni giovani del paese, da Moreno a Paolo, Vincenzo, Luciano, Franco e pochi altri.



Con il ricavato furono realizzate opere utili per il paese come la sistemazione del campetto sportivo ed il portoncino d’ingresso dell’oratorio di Vergnano. Poi l’elezione a consigliere comunale a Piazza al Serchio nel 1994, prima in minoranza, nella legislatura guidata dal sindaco Umberto Bertolini e poi di maggioranza con i sindaci Roberto Nobili e Delfo Pedri.



Nel marzo 1999 aveva coordinato l’ iniziativa della sezione combattenti e reduci del comune di Piazza al Serchio e del gruppo alpini per l’inaugurazione della lapide in marmo in memoria dei militari caduti nelle due guerre mondiali della parrocchia di Borsigliana, comprendente gli abitati di Borsigliana, Vergnano, Grotto, Gambarotta e Molinello.



Infine il 23 dicembre 2013 era stato primo firmatario dell’atto costitutivo dell’associazione Civitas Borsigliana.