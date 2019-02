Garfagnana



A Castiglione una mostra dedicata al campione di rally Paolo Andreucci

mercoledì, 20 febbraio 2019, 17:24

di simone pierotti

Dopo la bellissima mostra di Bettiol dello scorso anno, Castiglione di Garfagnana torna protagonista nel mondo del rally celebrando un grande campione della nostra terra: Paolo Andreucci. La mostra “Un Campione chiamato Ucci” racconterà la carriera di Paolo Andreucci e sarà la prima mostra dell’11 volte campione italiano di rally. L’inaugurazione è prevista per il 21 marzo e durerà fino al 14 aprile presso la Torre dell’orologio.

Il consigliere Pamela Rossi che da anni porta avanti progetti riguardante il rally nel territorio di Castiglione esprime tutta la propria soddisfazione per questa bellissima mostra fortemente voluta dall’amministrazione e creata dalla stessa. Anche quest’anno il controllo a timbro del Rally del Ciocco passerà dal borgo di Castiglione, un evento che coinvolge molte famiglie per far vedere le macchine da rally ai più piccoli.