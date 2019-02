Garfagnana



A Fabbriche di Vallico le grotte entrano a scuola

domenica, 24 febbraio 2019, 20:19

Alla scuola primaria di Fabbriche si è svolta una interessante lezione didattica sul fenomeno carsico nel nostro territorio. Grazie alla disponibilità di due esperti speleologi membri del Gruppo Speleoclub Garfagnana, Alessandra Dini Alessandra e Pietro Taddei, gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ hanno potuto vedere diverse diapositive scattate all’interno dell’Antro del Corchia e della Tana che urla, toccare alcuni tipi roccia come la splendida Ossidiana, il marmo, una piccola conchiglia fossile e alcune pietre laviche.

“Osservare come la natura riesce a creare delle vere e proprie opere d'arte con una semplice goccia d'acqua - commentano la docente Marilisa Dini e gli alunni Filippo, Tommaso M., Andrea, Anthony, Chiara, Gabriel, Marisol, Tommaso P., Vanessa, Noel e Diego - è una cosa che affascina un po' tutti, ma se le immagini ci parlano attraverso la voce di chi queste esperienze le ha vissute in prima persona, ecco che il mondo sotterraneo si fa conoscere nei suoi molteplici aspetti. Abbiamo imparato che all'interno delle grotte c'è una temperatura costante di circa 10°C e che agli ingressi il vento cambia direzione con il variare della temperatura esterna. Gli speleologi sono ben equipaggiati, indossano una tuta impermeabile che li protegge dal bagnato ma anche dagli “sfregamenti" contro le pareti rocciose quando si trovano a passare in pertugi molto stretti. Se oggi le attrezzature sono sempre più pratiche e sicure, fino a qualche anno fa veniva usato un tipo di illuminazione veramente particolare: sul caschetto di protezione era posizionato una specie di accendino collegato con un tubicino di gomma ad un pentolino con un piccolo rubinetto. Nella parte bassa del pentolino veniva messo il carburo, una polvere dall’odore non proprio gradevole, mentre la parte alta veniva riempita con acqua. Non sapevamo che quando all'apertura del rubinetto l'acqua si mescola alla polvere di carburo si origina un gas chiamato acetilene, quindi proprio come negli accendini una piccola scintilla fa accendere la fiamma sopra al caschetto, ma è una fiamma molto più luminosa di quella di una candela e dura per moltissime ore.



Sì perché nelle grotte c'è un buio assoluto, così nero che non sarebbe possibile ricrearlo nelle nostre case neanche chiudendo benissimo le persiane delle finestre.



Osserviamo una piccola goccia d'acqua appesa allo stalattite che si è formato grazie a milioni di piccole gocce come lei, sembra voler sfidare la forza di gravità aggrappata a quella punta di calcare ma sappiamo già che si lascerà cadere verso il basso facendo sentire il suo inconfondibile suono una volta giunta a terra: “plin….plin…..”.

È fra queste sculture di stalattiti e stalagmiti, che anche il vento modella a suo piacimento, che si possono fare degli incontri particolari…..che ci fa una lucertola qui? Ma no è il Geotritone, forse più simile ad una salamandra ed è una specie endemica, cioè si trova solo in un particolare territorio. Sapevate che questo piccolo animale non possiede i polmoni ma respira attraverso la pelle e difficilmente esce dalle grotte, lo fa solo se piove. Poi ci sono i nostri amici pipistrelli, forse a qualcuno fanno paura ma ci ha detto Pietro che vivono solo dove l'aria non è inquinata, allora siamo contenti di vederli svolazzare vicino alle nostre case.

Sta per suonare la campanella dell'uscita e un po' come in un sogno dobbiamo risvegliarci. Grazie Alessandra, grazie Pietro, sembrava di essere insieme a voi a percorrere questi anfratti misteriosi e magari un giorno, con il nostro caschetto in testa e l'attrezzatura giusta, succederà davvero”.