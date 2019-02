Garfagnana



Ancora attivi i due incendi in Garfagnana: il vento ostacola le operazioni

lunedì, 25 febbraio 2019, 18:34

di andrea cosimini

Ancora attivi i due grossi incendi che, da più di 24 ore, stanno interessando i boschi della Garfagnana. A Metello, lungo la strada che conduce a Molte Volsi, tra il comune di Castelnuovo e quello di Careggine, le braci continuano ad ardere il terreno dalle 13.30 di ieri. Nel comune di Sillano-Giuncugnano invece, tra i paesi di Sillano e Rocca Soraggio, le fiamme non danno tregua al bosco da ieri sera alle 17.30.

Nonostante l'incessante lavoro delle squadre a terra, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di presidio delle strade, e l'ininterrotto ausilio dall'alto degli elicotteri anti-incendio e dei Canadair, la situazione sui due fronti continua a destare preoccupazione a causa del riacutizzarsi del vento che rischia di vanificare tutto il lavoro fatto nella giornata di oggi. L'allerta resta quindi alta. Fino alla mezzanotte, infatti, la sala operativa regionale ha esteso il codice giallo.

A spiegare la situazione dei due incendi è il responsabile della protezione civile intercomunale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Mauro Giannotti, che, proprio in questi minuti, si sta dirigendo personalmente sull'incendio scoppiato nel comune di Sillano-Giuncugnano.

"Purtroppo - spiega Giannotti - in queste ore si è alzato il vento ed ha in gran parte vanificato il lavoro fatto nel comune di Sillano, generando problemi anche per quanto riguarda le operazioni di spegnimento nel comune di Careggine perché il vento ha riattivato le braci e il fumo, oltre a ostacolare l'intervento degli operatori, crea tutta una serie di problematiche ad esso collegate. Oggi hanno lavorato incessantemente elicotteri e Canadair e stanno tutt'ora lavorando. Proprio in questi minuti mi sto recando anch'io personalmente sul posto per valutare da vicino la situazione".

Notizia in aggiornamento