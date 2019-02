Bloccati in montagna, scattano i soccorsi per tre alpinisti

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 24 febbraio 2019, 20:19

Grazie alla disponibilità di due esperti speleologi membri del Gruppo Speleoclub Garfagnana, gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ hanno potuto vedere diverse diapositive scattate all’interno dell’Antro del Corchia e della Tana che urla, toccare alcuni tipi roccia come la splendida Ossidiana, il marmo, una piccola conchiglia fossile e alcune...

domenica, 24 febbraio 2019, 19:46

Un nuovo incendio è scoppiato, intorno alle 17.30, in una zona boschiva di discrete dimensioni tra Sillano e Rocca di Soraggio. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e personale Vab proveniente da fuori provincia. Stanotte l'area verrà presidiata e domattina verrà richiesto l'aiuto degli elicotteri. Notizia in aggiornamento

venerdì, 22 febbraio 2019, 15:16

In Garfagnana la neve raggiunge i 30/60 cm. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e il campo scuola di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici incluso il collegamento con Piandelagotti

venerdì, 22 febbraio 2019, 13:15

Il torrente Turrite Cava sarà completamente ripopolato grazie anche al contributo della centralina idroelettrica "Energia & Territorio"

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:01

Si avvicinano le elezioni amministrative in gran parte dei comuni della Valle del Serchio ma… i motori, ad oggi, sembrano abbastanza freddi. Sono solo pochi i comuni, infatti, in cui la situazione è già chiara e, in qualche maniera, si è messa in moto la campagna elettorale

giovedì, 21 febbraio 2019, 15:32

Il Parco delle Alpi Apuane assegna i contributi per il recupero di beni di valore storico e culturale. Decine di manufatti in area Parco potranno essere restaurati e tornare a nuova vita