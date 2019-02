Garfagnana



Brucia ancora il bosco a Sillano: strada chiusa ed elicotteri in azione

martedì, 26 febbraio 2019, 16:50

di andrea cosimini

Proseguono senza sosta le operazioni per riuscire a domare l'incendio boschivo che, dalle 17.30 di domenica, sta interessando un vasto castagneto situato nel comune di Sillano-Giuncugnano, proprio sul versante del monte che divide la Valle di Soraggio dalla Valle di Dalli.



Le azioni di spegnimento sono andate avanti anche oggi, durante tutto l'arco della giornata. Stamattina sono intervenuti i Canadair, mentre gli elicotteri stanno tutt'ora operando per spegnere le fiamme. Fortunatamente non risultano danni, a livello economico. Sulle cause dello scoppio dell'incendio, le indagini sono tutt'ora in corso. Anche se si suppone che l'incendio sia stato appiccato in maniera dolosa. Le operazioni intanto andranno avanti fino a stasera e riprenderanno domani.



L'area interessata non è al momento quantificabile. Lunedì mattina (il giorno dopo lo scoppio dell'incendio) erano decine gli ettari di bosco in preda alle fiamme. Oggi, trascorsi tre giorni dalla data di inizio operazioni, l'area bruciata si attesta invece abbondantemente sopra i 150 ettari. Il fuoco si sta dirigendo in direzione Pradarena, incontrerà quindi il faggeto, e, mano a mano che salirà, troverà sicuramente condizioni meno favorevoli al propagarsi ulteriormente.



"La situazione, fortunatamente, sta volgendo al meglio - commenta il sindaco di Sillano-Giuncugnano Roberto Pagani -. Confidavamo di spegnere l'incendio stanotte, prima che si facesse buio, ma le fiamme si sono rivelate più tenaci quindi, probabilmente, gli operatori non ce la faranno e le operazioni proseguiranno anche domattina. Ci tengo comunque a sottolineare l'importanza che hanno avuto, fra gli altri, gli operatori forestali dell'Unione dei Comuni e, su tutti, il responsabile della protezione civile intercomunale Mauro Giannotti, che ha gestito in maniera brillante le operazioni. Ringrazio infine le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali".



Ieri c'è stata anche qualche preoccupazione per i centri abitati perché, a causa del vento, sembrava che nella parte del versante di Soraggio l'incendio potesse scendere e lambire gli abitanti di Villa Soraggio e Camporanda. Poi però gli operai forestali, con i vigili del fuoco, sono stati bravissimi a contenere le fiamme in quota. Adesso permane però il problema della viabilità. Rimane infatti chiusa da domenica pomeriggio la strada comunale che, di fatto, è l'unica che collega la valle di Soraggio con Sillano. Le fiamme hanno bruciato a monte e, anche stanotte, sono caduti dei sassi che hanno invaso la carreggiata.



"In questo caso - sottolinea a proposito il sindaco Pagani - ho trovato molta collaborazione dalla regione Toscana. Abbiamo chiuso la strada al traffico veicolare, con problemi anche al trasporto scolastico, lasciando passare unicamente i mezzi di soccorso. Stamattina, come comune, abbiamo fatto un'ispezione, assieme ad un geologo, per monitorare il fronte strada, circa 300 metri lineari, e domattina attiveremo, molto probabilmente, la somma urgenza per le operazioni di distaccamento dei sassi pericolosi e valuteremo se ci saranno le condizioni per riaprire la strada, magari ad una corsia, per favorire il transito. Infine dovremo fare un intervento di messa in sicurezza perché la situazione rischia di divenire pericolosa in caso di pioggia od altri agenti atmosferici".



Notizia in aggiornamento