Garfagnana



Codice giallo, ancora vento fino a mezzanotte

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:52

Ancora vento, da moderato a forte, per l'intera giornata di oggi, lunedì 25 febbraio, sulle zone centro-meridionali della Toscana. Il tempo su tutta la regione rimane stabile, ma da nord est soffiano forti raffiche di Grecale. Lo comunica la sala operativa unificata permanente della regione che, per questo, ha emanato un codice giallo valido fino alla mezzanotte di oggi.

Per domani, martedì 26 febbraio, è attesa una generale attenuazione dei venti.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo