Garfagnana : vagli sotto



Coltelli (Pd): "Incompatibilità con cariche Asbuc, finalmente è stata fatta chiarezza"

mercoledì, 6 febbraio 2019, 15:28

Enzo Coltelli, consigliere dismesso dall’Asbuc ed esponente locale del Pd, commenta l'ordinanza, emessa dal tribunale di Lucca, relativa all'ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia, congiuntamente alla vice sindaco Mirna Pellinacci e al consigliere Angelo Girolami, quali membri del comitato di gestione dell’Asbuc di Vagli ed Arni.



"Sinceramente - esordisce Coltelli - per me non è una novità essendone stato convinto dalla fase pre-elettorale, tanto che avevo invitato, tramite gli organi di stampa, i diretti interessati a dimettersi; nessuno ha raccolto il mio invito. La Regione Toscana, quale soggetto deputato al controllo, da me sollecitata, subito dopo le elezioni aveva invitato gli interessati a rimuovere l’eliminazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e, pertanto, rassegnare le dimissioni; tutto è rimasto lettera morta. Tutti i cittadini di Vagli e Arni penso debbano accogliere con grande soddisfazione l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca che finalmente ha fatto chiarezza dichiarando, senza se e senza ma, che Puglia e gli altri amministratori comunali non possono amministrare i beni di uso civico".



"Come cittadini - incalza l'ex consigliere - assistiamo ancora una volta alle sprezzanti prese di posizione del sindaco che ripropone il solito disco stonato invocando ricorsi e fantasiose interpretazioni della legge che regola le amministrazioni dei beni di uso civico sostenibili nei bar in riva al lago di Vagli, ma sicuramente non rispondenti ai dettati normativi regionali e statali; in sintesi niente di vero. Sfortunatamente, il sindaco di Vagli Sotto, questa volta, non può appellarsi alle sempre evidenziate incompetenze e interferenze della Regione Toscana: i presupposti di ineleggibilità e incompatibilità di Puglia, Pellinacci e Girolami derivano direttamente dalla norma nazionale: quindi sembrerebbe che la colpa non sia di Firenze, ma di Roma… che, forse, scopriremo che ora non è più “ladrona”.



"Il copione di scena si ripete - attacca Coltelli -: Puglia parla in proprio sui giornali e agisce nei tribunali dietro delibere della giunta comunale, quando sindaco o del comitato dei beni di uso civico, quando presidente dello stesso; certo, non compete a me dare consigli e pareri (ci sono fior di esperti e legali lautamente pagati), ma sicuramente, come cittadino, ho diritto di chiedere e conoscere quanto si paga e chi si paga giustamente per il lavoro che svolge. Non aspetto una risposta personale, ma un atto pubblico, un volantino, visto che nei banchi dei bar sono stati affissi in questi anni ogni genere di informazione, ma mai un resoconto di spese. Perché, se si fanno tante cose ritenute a loro giudizio interessanti, di cui si rivendica con orgoglio la paternità, non si rendono partecipi i cittadini di questo successo pubblicando spese e nomi e cognomi di chi ha incassato soldi per le prestazioni rese. La trasparenza, oltre che un adempimento di legge, è un dovere morale per chi amministra: pubblicate i conti che tutti sanno leggere e non si prestano a interpretazioni come le solite chiacchiere e annunci non riscontrabili da alcun elemento oggettivo…"



"Tutti - rincara Coltelli - ricordiamo gli annunci di migliaia di visitatori mentre i parcheggi risultavano vuoti; a Vagli purtroppo non si può arrivare in treno, aereo o in metropolitana; tuttalpiù qualche fortunato arriva in elicottero, si dice, anche violando le norme che regolano il sorvolo dei parchi, ma questo non compete a me appurarlo. L’attuale comitato di gestione dell’Asbuc, più che promuovere il territorio, si è occupato di far fuori i potenziali amministratori dei beni; con deliberazione n° 9/17 ha provveduto a “dismettermi da consigliere dell’amministrazione Asbuc”, vale a dire che quattro consiglieri dell’Asbuc hanno dichiarato che io sono in palese contrasto con lo “statuto Asbuc", statuto che se lo sono votato e non valido in quanto non approvato dall’organo competente; come dire se la suonano e se la cantano. Risultata impossibile ogni forma di dialogo, ho informato, con immenso dispiacere, dovendo riconoscere che la nostra comunità ha perso ogni possibilità di dialogo interno, gli organi che sono preposti ad intervenire a salvaguardia di diritti violati. Tanti mi hanno risposto; tra questi la Regione Toscana ed il difensore civico regionale che non hanno esitato ad invitare il comitato Asbuc ad annullare tale deliberazione e a provvedere al mio reintegro (chiaramente mai disposto). L’accanimento verso i “non allineati” è palpabile leggendo la successiva deliberazione n° 10/17 con la quale il comitato di gestione Asbuc ha deliberato nei confronti dei signori Domenico Ilio Giorgi, Elena M. Braccini M. e Alfredino Coltelli l’esclusione dalla possibilità di integrare le eventuali persone decedute, dimissionarie o incompatibili".



"Altro fatto saliente - aggiunge Coltelli - si riscontra nella deliberazione del consiglio comunale del comune di Vagli Sotto n° 42 del 29.06.2018 con la quale viene deliberato di eseguire la transazione e chiudere tutti i giudizi esistenti tra Asbuc e comune condizionata al riconoscimento della natura civica delle terre aventi destinazione “agrosilvopastorale” in capo all’Asbuc e con riconoscimento di potere gestorio per quelle aventi destinazione ad attività “estrattiva” in capo al comune di Vagli Sotto, detto in parole povere le “selve” all’Asbuc e dove c’è il “marmo” al comune, da notare che dalla istruttoria beni di uso civico la proprietà spetta per tutti i beni all’Asbuc. Il tenore della deliberazione presa dal consiglio comunale, anche con il voto favorevole dei consiglieri intervenuti di minoranza, è di arrogarsi un diritto decisorio in merito a questioni che minimamente gli competono, ma intanto si tira avanti e chi dovrebbe vigilare e controllare forse è impegnato, come suol dirsi, in altre faccende o chiude un occhio o tutti e due".



"Consentitemi un pizzico di orgoglio - conclude l'ex consigliere Asbuc -: mi fa piacere che Puglia ricordi sempre la mia collocazione politica della quale vado fiero; purtroppo non posso fare altrettanto in quanto non sono in grado di identificare la sua posizione politica, estremamente variabile a leggere dai giornali; dalle ultime voci sembra in linea con la Lega; mi spiace per loro, a meno che non smentiscano questa vicinanza. Ho sempre preferito informare e non commentare perché i vaglini e gli arnini hanno la testa per ragionare ed oggi più che mai li invito a riflettere attentamente su quanto sta accadendo; è in gioco il futuro e la sopravvivenza delle nostre comunità".