Commissionata la statua dei V.A.M. che sarà collocata nel Parco a Vagli Sotto

mercoledì, 20 febbraio 2019, 17:24

Dopo la bellissima mostra di Bettiol dello scorso anno, Castiglione di Garfagnana torna protagonista nel mondo del rally celebrando un grande campione della nostra terra: Paolo Andreucci

mercoledì, 20 febbraio 2019, 11:45

“Disservizi del trasporto pubblico in una situazione giunta al limite di ogni ragionevole sopportazione”. Prosegue la battaglia di CUB Trasporti che denuncia lo stato di abbandono del servizio pubblico locale

martedì, 19 febbraio 2019, 21:49

La lista “Uniti per Gallicano” ha ufficializzato il nome del candidato a sindaco che la rappresenterà nella prossime elezioni amministrative di maggio. Sarà Furio Valiensi a correre per la poltrona di primo cittadino, dopo la defezione forzata, a causa di ragioni di salute, di Fabrizio Riva

martedì, 19 febbraio 2019, 17:50

Sono state cinque le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui due sanzionate con contravvenzione amministrativa e contestuale ritiro della patente di guida, poiché il tasso alcolico evidenziato era compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, mentre tre sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria...

martedì, 19 febbraio 2019, 09:37

Le imprese agricole vivono più a lungo e superano meglio di altre le difficoltà. In provincia di Lucca il loro tasso di sopravvivenza è decisamente più alto rispetto a tutti gli altri settori. Un’azienda nata nel 2016 avrà, un anno dopo, il 94,6 per cento di possibilità di essere ancora...

martedì, 19 febbraio 2019, 08:38

E' stato denunciato all'autorità giudiziaria l'autore di un incendio boschivo che si è verificato la settimana scorsa nel comune di Piazza al Serchio. La denuncia è partita dai militari della stazione dei carabinieri forestali di Camporgiano