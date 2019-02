Garfagnana



Controlli con l'etilometro: raffica di denunce e patenti ritirate

martedì, 19 febbraio 2019, 17:50

Il comando della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, in tutto il territorio di competenza, ha intensificato le attività di controllo nel corso degli ordinari servizi preventivi quotidiani. Le operazioni sono state incentrate sulla prevenzione e il contrasto dei reati in genere, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In più sono stati svolti scrupolosi controlli su tutte le principali arterie stradali, negli esercizi pubblici e nei maggiori luoghi di aggregazione giovanile.

Sono state numerose le pattuglie impiegate, capillarmente dispiegate sul territorio, da parte del nucleo operativo e radiomobile e delle 11 stazioni.

I militari del nucleo radiomobile, nel corso delle varie attività, hanno svolto anche numerose verifiche con l’etilometro. Sono state cinque le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui due sanzionate con contravvenzione amministrativa e contestuale ritiro della patente di guida, poiché il tasso alcolico evidenziato era compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, mentre tre sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria poiché il tasso alcolico evidenziato era superiore a 0,8 g/l.



Nel dettaglio:

La notte del 10 febbraio, a Castelnuovo di Garfagnana, in via Roma, un uomo 59enne è stato fermato alla guida della propria auto e sottoposto all’accertamento dell’alcoltest, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l. Ritirata la patente di guida con sottrazione di 10 punti. La notte del 16 febbraio, sempre a Castelnuovo, in via Vittorio Emanuele, un uomo 50enne è stato fermato alla guida della propria auto e sottoposto all’accertamento dell’alcoltest, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,86 g/l. Ritirata anche in questo caso la patente di guida con sottrazione di 10 punti e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Sempre durante la nottata del 16 febbraio, di nuovo a Castelnuovo, stavolta in Piazza Umberto I°, una ragazza 24enne è stata fermata alla guida della auto di proprietà della madre e sottoposta all’accertamento dell’alcoltest, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l. Ritirata anche a lei la patente di guida con sottrazione di 10 punti.

Inoltre i militari del nucleo radiomobile hanno elevato ulteriori 17 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada, tra le quali due con sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

I militari della stazione di Camporgiano, infine, il 12 febbraio, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo 52enne di Camporgiano fermato e controllato all'interno della propria auto mentre transitava a Piazza al Serchio, in località Ponte di Pretognano. Sottoposto all’accertamento con l’etilometro, l'uomo ha evidenziato un tasso alcolico pari a 1,35 g/l. Ritirata la patente di guida anche a lui con sottrazione di 10 punti.