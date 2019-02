Garfagnana



Cub Trasporti attacca: “Basta con i disservizi nel trasporto pubblico locale”

mercoledì, 20 febbraio 2019, 11:45

“Disservizi del trasporto pubblico in una situazione giunta al limite di ogni ragionevole sopportazione”. Prosegue la battaglia di CUB Trasporti che denuncia lo stato di abbandono del servizio pubblico locale.

“Continuano tutti i giorni i disservizi causati da mezzi che si rompono e che non passano, ogni giorno è la stessa storia quando cittadini arrabbiati scrivono alla regione agli enti , per sentirsi rispondere sempre alla stessa maniera, cittadini che sono stufi di essere presi in giro, cittadini pendolari e studenti che si sono rivolti alla CUB Trasporti , e dove veniamo messi a conoscenza di fatti e di risposte assurde degne di Pinocchio, come quella secondo la quale la corsa di Bagni di Lucca Montefegatesi sia stata soppressa perché richiesta dai cittadini, o ancora quella di una pendolare di Viareggio che è nuovamente rimasta a piedi e costretta sulla linea 21 e la risposta assurda della One scarl dove ammette tutte le responsabilità dei disagi e delle linee soppresse a causa di mezzi rotti, una ammissione che è l’ ennesima presa in giro, perché l’azienda non avverte neppure alle fermate con degli annunci dei possibili disagi e neppure avvisa sul sito della azienda”.

“Invece di avvisare utenza come da legge sarebbe obbligata a fare , la ctt fa annunci roboanti spot pubblicitari sugli acquisti di 3 o 4 mezzi nuovi e usati e intanto la realtà dei fatti che se né rompono 10. La facciano finita, si dimetta tutto il cda si dimettano questi sindaci e quelle forze politiche che nel 2012 lanciarono aggregazione di aziende pubbliche di trasporti mettendo nel calderone aziende private e fallite come ex lazzi e Cat di Massa Carrara trascinandosi i loro debiti , e che ora i cittadini pagano ingiustamente con aumenti delle tariffe. Ci troviamo ad essere d nuovo testimoni di gravi disservizi a cui CUB risponderà con una class action da tempo annunciata e dove ci presenteremo anche come parte civile assieme ai cittadini i di Bagni d Lucca dove si sono raccolte 200 firme, a Massa Carrara con 400 firme e le altre decine di segnalazioni che ci giungono da Lucca e Viareggio Castelnuovo . Come richiesto da questa utente che ci ha inviato la segnalazione , giriamo la segnalazione con la CUB chiede un serio urgente intervento ci auspichiamo pertanto vivamente che, chi di dovere, prenda seriamente a cuore il problema e si adoperi senza indugio perché si possa porre fine, una volta per sempre, a tutta questa prolungata sofferenza che - ormai è di tutta evidenza - è giunta al limite di ogni ragionevole sopportazione”.