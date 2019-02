Garfagnana : piazza al serchio



Denunciato dai carabinieri l'autore di un incendio boschivo

martedì, 19 febbraio 2019, 08:38

E' stato denunciato all'autorità giudiziaria l'autore di un incendio boschivo che si è verificato la settimana scorsa nel comune di Piazza al Serchio. La denuncia è partita dai militari della stazione dei carabinieri forestali di Camporgiano; sono invece ancora in corso, da parte della stazione dei carabinieri forestali di Pietrasanta, le indagini su un altro incendio, anch'esso quasi sicuramente di origine colposa, che si è sviluppato all'interno di un soprassuolo a prevalenza di Pino Marittimo nel comune di Seravezza.



"Anche in inverno - ricordano i carabinieri forestali - si possono verificare condizioni molto pericolose per l'insorgenza e lo sviluppo degli incendi boschivi. Nei due casi copra citati sono state interessate superfici abbastanza estese, rispettivamente circa 4 e 2 ettari, ed è stato necessario per lo spegnimento un notevole dispiegamento di personale e mezzi, in ambedue i casi è stato richiesto anche l'intervento di uno/due elicotteri".



"Troppo spesso - continuano - i carabinieri forestali devono denunciare, ai sensi dell'articolo 423 bis del codice penale, soggetti che vengono individuati quali autori di abbruciamenti di residui vegetali effettuati senza rispettare la normativa vigente e che per tale ragione hanno causato il verificarsi del reato di incendio boschivo".



"Si ricorda - concludono i forestali - che è fatto divieto per chiunque, salvo specifiche autorizzazioni, accendere fuochi all'interno del bosco. Al di fuori delle aree boscate l'operazione, assai frequente, di abbruciamento dei residui vegetali può essere effettuata esclusivamente nei periodi che non sono di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni ( di norma tale periodo va dal 1 luglio al 31 agosto), nei limiti delle quantità stabilite dalla normativa vigente in materia ambientale e solo se vengono eseguiti in conformità alle norme di prevenzione stabilite dalla normativa forestale tra le quali si ricordano le principali: non accendere fuochi in presenza di vento, attuare l'operazione con un sufficiente numero di persone sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificare l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci; bruciare solo in spazi vuoti e preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili; concentrare il materiale in piccoli cumulli evitando abbruciamenti diffusi".