Denunciato per guida in stato di ebrezza un uomo di 56 anni

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:47

L’ultima settimana, dal 20 al 27 febbraio, ha rappresentato un ulteriore periodo di intenso lavoro per i carabinieri del comando della compagnia di Castelnuovo Garfagnana, impegnati in tutto il territorio della Garfagnana e della Media Valle, con le varie e molteplici attività di controllo nel corso degli ordinari servizi preventivi quotidiani ai quali si sono aggiunti alcuni servizi straordinari.

Le operazioni, come le precedenti volte, sono state incentrate sulla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguiti inoltre numerosi e scrupolosi controlli su tutte le principali arterie stradali, negli esercizi pubblici e nei maggiori luoghi di aggregazione.

Numerose le pattuglie impiegate quotidianamente, in tutte le fasce orarie, capillarmente dispiegate sul territorio, da parte del nucleo operativo e radiomobile e delle 11 stazioni, i cui militari hanno identificato numerose persone e controllato altrettanti autoveicoli.

La sera del 23 febbraio i militari del nucleo radiomobile hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per guida in stato di ebrezza alcolica, un uomo 56enne di Gallicano. Lo stesso, alla guida della propria auto, a Gallicano, in via della Repubblica, è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale e sottoposto all’accertamento dell’alcoltest, che evidenziava un tasso alcolemico pari a 2,64 g/l.. La patente di guida è stata ritirata e l’auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca.