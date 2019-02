Garfagnana : castiglione di garfagnana



Derubano un pensionato, denunciati due venditori ambulanti

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:54

La mattina del 25 febbraio, i militari della stazione di Castiglione di Garfagnana, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per il reato di furto aggravato in concorso, due persone, padre e figlio: S.G., 50enne di Afragola (NA), venditore ambulante con precedenti di polizia; e S.A., 21enne di Acerra (NA), anch'egli venditore ambulante con precedenti di polizia.

I due, nella mattinata del 18 febbraio, su un piccolo furgone, sono giunti nel centro abitato della frazione di Cerageto, nel comune di Castiglione di Garfagnana, e si sono presentati a casa di un pensionato 80enne proponendogli l’acquisto di agrumi. L’anziano ha acconsentito ed ha acquistato delle arance prendendo il portafoglio dalla tasca dei pantaloni dal quale ha prelevato il corrispettivo pattuito per il pagamento.



Nel mentre ha subito il furto della somma di 80 euro da parte dell’uomo più giovane, il quale, con una mossa repentina, l'ha asportata dall’interno del portafoglio tenuto in mano dalla vittima. Subito dopo i due soggetti si sono allontanati velocemente sul furgone facendo perdere le tracce.



Immediatamente è scattato l’allarme al 112 e sul posto la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo ha dirottato la pattuglia più vicina, quella proprio della stazione di Castiglione di Garfagnana competente per territorio. L’equipaggio ha acquisito tutti gli elementi utili forniti dall’anziano nonché alcune importanti testimonianze di alcuni vicini che avevano notato i movimenti del furgone annotandone la targa fornita poi ai carabinieri.



La breve attività info–investigativa ha permesso di raccogliere inconfutabili elementi a carico dei due individui.