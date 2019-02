Due giornate formative sul "Sistema Museale Media Valle del Serchio"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:28

È stato proclamato uno sciopero generale del personale del comparto per l’intera giornata di venerdì 8 marzo da parte delle associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Usb. Unione Sindacale Italiana-Usi, Usi-Ait, Cub Sanità e Cobas Sanità, Università e Ricerca

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:35

Proprio in queste ore i democratici lucchesi stanno limando gli ultimi particolari per consentire l’ordinata gestione dei lavori dei ben 54 fra seggi e gazebo che verranno allestiti in tutti i comuni della lucchesia: dal capoluogo fino all’Alta Garfagnana

mercoledì, 27 febbraio 2019, 14:40

Dopo le polemiche, il consigliere comunale di Molazzana, nonché consigliere provinciale e aegretario della Lega, rassicura i cittadini e annuncia che presto ci saranno lavori sulla viabilità nel comune di Molazzana

martedì, 26 febbraio 2019, 18:17

A Piazza al Serchio un elicottero dei vigili del fuoco (servizio antincendio), impiegato per lo spegnimento dell’incendio sui monti dell'alta Garfagnana, ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza per un'avaria ad una pompa dell’impianto idraulico

martedì, 26 febbraio 2019, 16:50

Finalmente spento l'incendio boschivo sul versante del monte che divide la Valle di Soraggio dalla Valle di Dalli. Sul posto rimangono alcuni uomini e un elicottero per monitorare la situazione

martedì, 26 febbraio 2019, 15:01

E' stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020