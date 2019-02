Garfagnana



Elezioni, il toto nomi entra nel vivo: importanti sorprese in arrivo

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:01

di simone pierotti

Si avvicinano le elezioni amministrative in gran parte dei comuni della Valle del Serchio ma… i motori, ad oggi, sembrano abbastanza freddi. Sono solo pochi i comuni, infatti, in cui la situazione è già chiara e, in qualche maniera, si è messa in moto la campagna elettorale. Mancano circa tre mesi e la sensazione è che, in diversi casi, ci siano difficoltà oggettive a formare più di una lista per comune, figuriamoci a trovare candidati a sindaco. C’è il rischio concreto che ci siano competizioni elettorali con una sola lista e lo spauracchio commissariamento, oppure con la possibilità della formazione di “liste civetta”. Vedremo.

In cinque casi (su 15) il sindaco in carica, per ragioni di mandato, non potrà ricandidarsi: Bonini a Barga, Puglia a Vagli Sotto, Puppa a Careggine, Mariani a San Romano in Garfagnana, Tamagnini a Villa Collemandina.

Barga, finora, è il comune dove c’è maggiore fermento. Ufficiali due liste, quella del centro sinistra con Caterina Campani e la lista civica “Progetto Comune” con Francesco Feniello. Ci dovrebbe essere una terza lista appoggiata dai partiti di centro destra: inizialmente si era vociferata la candidatura a sindaco del consigliere di minoranza Luca Mastronaldi (in quota Fratelli d’Italia). Possibile anche una quarta lista, auspicata dal comitato “No al pirogassificatore”.

A Castelnuovo di Garfagnana ufficiale la ricandidatura al secondo mandato di Andrea Tagliasacchi che sta lavorando alla formazione della squadra. Diverse conferme ma anche alcune novità provenienti dalla società civile, piuttosto che dal mondo politico. A sfidare Tagliasacchi la lista del gruppo di opposizione che, secondo voci sempre più insistenti, sarà guidata dall’attuale consigliere Silvia Bianchini. Ancora incerta una terza lista appoggiata dalla sinistra “pura”. Tramontata invece l’ipotesi di una lista civica formata da giovani locali.

Tutto chiaro a Gallicano, con la ricandidatura del sindaco uscente David Saisi che sarà sfidato da Furio Valiensi, dopo il ritiro di Fabrizio Riva per motivi di salute. Potrebbe esserci anche una terza lista di centro destra (Venturini?) e ripetersi la sfida a tre di cinque anni fa.

A Borgo a Mozzano il sindaco uscente Patrizio Andreuccetti ha ufficializzato la propria ricandidatura. Una parte della minoranza ha dato vita al “Movimento Civico di centro destra” che, nei prossimi giorni, ufficializzerà il nome del candidato. Il nome più papabile sembra essere quello del consigliere Cristina Benedetti. Quasi sicuramente non ci saranno terze liste come nel passato.

A Fabbriche di Vergemoli punta al secondo mandato Michele Giannini, mentre ad oggi non è noto come si muoverà la minoranza. Un nome potrebbe essere l’attuale capogruppo di “Costruiamo il Futuro” Costanza Forli.



A Molazzana sarà sfida a due tra Andrea Talani, alla guida di una lista civica che prenderà il posto dell’attuale sindaco Rino Simonetti che non si ricandiderà, e Simone Simonini con la lista “Un futuro per Molazzana”.



A Fosciandora situazione ancora da svelare, con il sindaco Moreno Lunardi che, teoricamente, potrebbe ricandidarsi ma non lo ha ancora dichiarato. Dopo il “flop” del referendum per la fusione con Pieve Fosciana e San Romano in Garfagnana, la sensazione è che ci saranno difficoltà alla formazione di due liste.

A Camporgiano quasi sicuramente si ricandiderà Francesco Pifferi: tutto tace, difficilmente ci saranno due liste in competizione, con il rischio di una volata elettorale con il solo scopo di raggiungere il quorum.



Identica situazione a Minucciano, con la probabile ricandidatura di Nicola Poli, mentre non ci sono nomi alternativi.



A Pescaglia dovrebbe essere scontata la ricandidatura dell’attuale sindaco Andrea Bonfanti: ci dovrebbe essere poi una lista di opposizione come cinque anni fa, quando su candidata Sandra Paoli.

A Castiglione di Garfagnana, tradizionalmente, registriamo le competizioni elettorali più avvincenti, con scarti minimi. Si ricandiderà il sindaco uscente Daniele Gaspari. Silenzio assoluto da parte del gruppo di minoranza che si sta preparando. Ancora sconosciuto il nome anche se recenti rumors darebbero come papabile candidato un nome nuovo e giovane come quello di Chiara Bechelli, oggi assessore al comune di Castelnuovo.

A San Romano in Garfagnana Pier Romano Mariani è al terzo mandato e, salvo sorprese, non potrà ricandidarsi. Per la sua “successione” si fa un nome molto importante, quello dell’onorevole (e sorella) Raffaella Mariani. Chissà…



A Villa Collemandina finita l’era Dorino Tamagnini (15 anni di mandato), da definire un nome alternativo. Cinque anni fa vennero formate tre liste, quest’anno è più probabile che siano due, con l’ex consigliere provinciale Alberto Comparini tra i possibili candidati a sindaco.



Situazioni tutte da definire sia a Careggine che a Vagli Sotto, dove gli attuali primi cittadini Mario Puppa e Mario Puglia hanno terminato il proprio terzo mandato.



A Careggine silenzio assoluto, a Vagli Sotto, al momento, soltanto voci. Mirna Pellinacci, attuale vice sindaco, papabile candidata a sindaco?