Garfagnana



"Fake news" sulle cave, Puglia non ci sta: "Presentata denuncia"

martedì, 5 febbraio 2019, 14:20

"La notizia è di quelle che potrebbero cambiare per sempre il comparto marmifero della garfagnana". Inizia così l'articolo anonimo, divulgato sul web, riguardante la fantomatica creazione di una nuova azienda (denominata "Marmi della Garfagnana") avente come compito, secondo l'autore, quello di "occuparsi della vendita di tutto il marmo prodotto e lavorato nel comparto di Vagli e Minucciano".

Una notizia, a quanto pare, priva di ogni fondamento e, ovviamente, subito smentita dai due primi cittadini chiamati in causa, il sindaco di Minucciano Nicola Poli e il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia, che immediatamente si sono attivati per mettere a tacere possibili vociate. In particolare, nell'articolo, Poli viene indicato come soggetto per la nomina della carica di vice-presidente dell'azienda, mentre Puglia come suo creatore. Oltretutto viene tirata in ballo la figlia, Monica Puglia, quale presidente della stessa.

"Io non ho alcuna intenzione di costituire società con chicchesia - ha dichiarato Poli -. E, del resto, non vedo come sarebbe mai possibile giuridicamente, visto che ogni concessionario, ovviamente, si vende o lavora il marmo che estrae".

"Una notizia falsa, mai esistita - affonda invece il sindaco Puglia -, messa da qualcuno che inizia male la campagna elettorale. Faremo querela contro questi mistificatori. Finalmente qualcuno è già stato individuato e pagherà caro per questa notizia creata di sana pianta. Provvederemo a sporgere denuncia alla procura. Questa calunnia inventata è una bufala".

L'articolo, datato (come si vede dalla foto) giovedì 31 marzo 2017 e intitolato Nasce "Marmi della Garfagnana", riporta l'immagine del primo cittadino vaglino, Mario Puglia, ed ha come sfondo, abilmente ricreato, quello della nostra testata, La Gazzetta del Serchio, sulla quale però non risulta mai essere apparso. Facendo una rapida ricerca nel nostro archivio, risalendo alla data di pubblicazione sopra indicata, non risultano infatti articoli pubblicati con questo contenuto sulle nostre pagine. Per questo, anche la nostra testata, in quanto parte in causa, prende le distanze dall'articolo (e dal suo autore) e diffida chiunque a replicare, in maniera artificiale o faziosa, le pagine del nostro quotidiano.