Garfagnana



Franchini (Pd): "Più risorse per le aree interne"

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:39

Tania Franchini, componente della segreteria territoriale del Pd con incarico al turismo, e Mario Puppa si sono attivati per portare all’attenzione della Regione Toscana la necessità di misure e risorse per supportare politiche di sviluppo sostenibili sul nostro territorio.



"L’assessore regionale alle attività produttive, al turismo ed al commercio Stefano Ciuoffo - esordisce Franchini -, che ringraziamo, sta lavorando per dedicare progetti speciali in grado di affrontare lo spopolamento, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle aree interne".

“Ringrazio il consigliere regionale Stefano Baccelli, un anello di congiunzione tra il nostro territorio e la Regione Toscana – dichiara Franchini - i consiglieri del Pd, infatti, hanno approvato, con legge regionale, uno stanziamento speciale/ad hoc di 300 mila euro per il 2019 e 300 mila euro per il 2020 per “contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili”. Non esiste soltanto la politica che litiga, esistono persone che lavorano e si impegnano per dare una risposta ai bisogni dei cittadini/e, sono davvero contenta della risposta e della collaborazione che si sta creando tra tutti i politici del territorio, stiamo costruendo una sinergia, una ‘cordata’, per creare occupazione e posti di lavoro attraverso interventi per attivare nuove risorse per le aree interne, tra queste il potenziamento di una promozione turistica integrata, per portare alla luce un potenziale economico non espresso; la bellezza della nostra terra. Serve uno sforzo collettivo, un’alleanza tra istituzioni, associazioni di categoria e cittadini per ridisegnare insieme il futuro delle nostre comunità".

"I cittadini/e del nostro territorio - conclude Franchini -, non possono più aspettare, abbiamo la necessità di creare le condizioni adeguate per sostenere lo sviluppo economico e sociale, attraverso la valorizzazione delle identità del nostro territorio, la promozione turistica ed il turismo sostenibile potrebbero essere un motore importante per il rilancio dell’economia locale, liberando un potenziale in grado di attrarre flussi turistici, stimolando nuove forme di occupazione e reddito. La strada è quella giusta, ne siamo certi”.