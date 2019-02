I “V.A.M. fino alla morte” ospiti della 46^ Brigata Aerea di Pisa

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 5 febbraio 2019, 14:20

Divulgato sul web un articolo, mai pubblicato sulla nostra testata, contenente la notizia, subito smentita da Puglia e Poli, della creazione di una nuova azienda il cui compito sarebbe quello di occuparsi della vendita di tutto il marmo prodotto e lavorato nel comparto di Vagli e Minucciano. Il sindaco vaglino...

martedì, 5 febbraio 2019, 08:30

Ancora attacchi da parte dei lupi nei pressi di centri abitati. L’ultima segnalazione ci arriva da Vibbiana, una piccola frazione del comune di San Romano in Garfagnana. Ieri mattina, alcuni abitanti del paese, uscendo di casa, si sono imbattuti in una brutta scoperta: la carcassa di un cervo, letteralmente divorato...

sabato, 2 febbraio 2019, 14:38

Rimane arancione per rischio idrogeologico il codice fino alle 20 di oggi, sabato 2 febbraio, sul bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e Val di Sieve, nella zona del Reno, in tutta l'area del Serchio dalla costa fino alla Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia

sabato, 2 febbraio 2019, 09:57

Strade chiuse, sia in Mediavalle che in Garfagnana, con allagamenti a Chifenti e a Ponte a Serraglio. E' questo il bilancio della nottata in Valle del Serchio dopo l'allerta maltempo che continuerà ad interessare il nostro territorio fino alle 20 di stasera

venerdì, 1 febbraio 2019, 16:18

In Garfagnana la neve ha raggiunto un'altezza di 40/60 cm. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici, incluso il collegamento con Piandelagotti

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:35

Buono il bilancio dell'esercitazione di protezione civile di sabato, che ha visto impegnate quasi 250 persone nella simulazione del disastro ferroviario in Garfagnana, sulla linea Lucca-Aulla