Il Motoclub Garfagnana festeggia un 2018 di trionfi

mercoledì, 13 febbraio 2019, 14:54

E’ secca la risposta della Cia Toscana Nord a Coldiretti che teorizza il fatto che gli agricoltori non sfruttino l’opportunità di andare in pensione per ‘passione nei confronti della terra’

mercoledì, 13 febbraio 2019, 10:29

Via libera in consiglio regionale alla proposta di delibera, inserite in elenco altre 23 piante tra cui la Quercia delle Checche di Pienza e il faggio secolare di San Romano Garfagnana

lunedì, 11 febbraio 2019, 19:38

Se ne è andata oggi Amabile Tognini, 91 anni, storica proprietaria e gestrice dell'omonimo bar/alimentari/tabacchi, situato sulla via per Arni, a Torrite. Una vita passata all'interno della propria bottega, dalla quale non si è mai separata, e punto di riferimento per intere generazioni.

lunedì, 11 febbraio 2019, 13:08

Gianluigi Bernardi, comandante responsabile dell’U.O. polizia locale dell’Unione Comuni Garfagnana, congiuntamente ai vice comandanti Giulio Cesaretti e Fabrizio Lunardi, espone i dati più significativi relativi all’attività di questo primo anno

lunedì, 11 febbraio 2019, 11:59

Relativamente all’incendio in agro del comune di Sillano, del 13 gennaio, tempestivamente domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco e che, a seguito del forte vento, rischiava di espandersi alla folta area boschiva adiacente, è stato denunciato per “incendio boschivo colposo” un 75enne del luogo

sabato, 9 febbraio 2019, 17:11

Attese piogge sul nord della regione, più frequenti e diffuse sulle province di Massa-Carrara e Lucca. Il codice giallo è valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domenica