Incendio, elicottero atterra in emergenza per un'avaria

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 26 febbraio 2019, 16:50

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che, da domenica, sta interessando una vasta area nel comune di Sillano-Giuncugnano, sul versante del monte che divide la Valle di Soraggio dalla Valle di Dalli, con conseguenti disagi per la viabilità. Stamani sono tornati ad intervenire i Canadair. Notizia in aggiornamento

martedì, 26 febbraio 2019, 15:01

E' stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020

martedì, 26 febbraio 2019, 11:09

L’invito a partecipare all’assemblea, che si terrà sabato 2 marzo ore 10 al Real Collegio di Lucca, P.zza del Collegio 13, è esteso a tutte le realtà del terzo settore dell’area lucchese: alle 477 associazioni di volontariato, alle 218 associazioni di Promozione sociale, alle 54 cooperative sociali e ai 116 enti iscritti all’anagrafe delle Onlus

martedì, 26 febbraio 2019, 10:40

Oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio, presiedute dal parroco con Vinicio Pedri, si svolgeranno le esequie del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri cavalier Paolo Macheda, deceduto alla soglia dei 90 anni, dopo lunga malattia durante la quale è stato assistito con amore...

lunedì, 25 febbraio 2019, 18:34

Continua a bruciare la terra in Garfagnana. Nonostante l'incessante lavoro delle squadre a terra, degli elicotteri e dei Canadair, il riacutizzarsi del vento ha infatti ostacolato le operazioni di spegnimento sui due fronti: Sillano e Metello

lunedì, 25 febbraio 2019, 18:00

Buone notizie per le imprese alberghiere, attività agrituristiche e strutture termali della nostra provincia. Sono infatti riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o di eliminazione delle barriere architettoniche. Ad annunciarlo Confesercenti Toscana Nord