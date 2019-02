Garfagnana



Maltempo, codice arancione per pioggia e temporali

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:07

E' stata prorogata fino alle 20.00 di domani, sabato 2 febbraio, dal Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana l'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico sia per il reticolo principale, sia per il reticolo minore a causa delle abbondanti piogge previste.

L'allerta arancio scattata dalle 14.00 di oggi venerdì, per quanto riguarda il reticolo minore, mentre dalle 16.00 per il reticolo principale è stata quindi prorogata fino alle 20 di domani, sabato 2 febbraio per le zone già interessate dall'avviso di ieri.

Le zone della provincia di Lucca interessate sono: S1, S2, S3, e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, Serchio-Costa e alla Versilia.

Per la zona A4, ossia l'area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio) persiste invece l'allerta di livello giallo già diramata ieri.

Il centro regionale Lamma prevede "la fase più intensa delle precipitazioni quella a partire da metà pomeriggio di oggi, venerdì, (16-24) e la prima parte di sabato (00-06) quando le piogge potranno assumere anche carattere di forte intensità. Successivamente le precipitazioni saranno più intermittenti e a carattere sparso. Si segnala anche zero termico fino oltre i2000 metri con conseguente fusione del manto di neve esistente con possibili apporti di ulteriori mm ai cumulati previsti sulle zone montane".

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e

www.regione.toscana.it/allertameteo