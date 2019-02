Garfagnana



Maltempo, il bilancio della notte: strade chiuse e allagamenti

sabato, 2 febbraio 2019, 09:57

di andrea cosimini

Strade chiuse, sia in Mediavalle che in Garfagnana, con allagamenti a Chifenti e a Ponte a Serraglio. E' questo il bilancio della nottata in Valle del Serchio dopo l'allerta maltempo che continuerà ad interessare il nostro territorio fino alle 20 di stasera.



In Garfagnana, nella nottata, sono state chiuse due strade: a Fabbriche di Vergemoli, per via della piena del torrente Turritecava, è stata chiusa la strada che va verso Palagnana poco dopo il bivio di Campolemisi; poi, siccome l'acqua del torrente tracimava in località Gragliana e scorreva sul piano viabilità, strada chiusa a livello precauzionale anch'essa; a Gallicano chiuso, sempre a livello precauzionale, il ponte che da Sant'Andrea va verso località Campilato.



La maggior precipitazione di acqua si è avuta sul versante apuano, dove sono stati registrati cumulati complessivi, nelle 36 ore, anche di 200 millilitri di acqua. I comuni più interessati sono stati Minucciano, in cui è stato tenuto sotto controllo il torrente Acquabianca, Fabbriche di Vergemoli, dove è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale), e Gallicano.



COC aperto anche a Castelnuovo di Garfagnana dove, però, non sono state registrate fortunatamente problematiche. Alle 13, infatti, il centro è stato chiuso, rimanendo però attiva la reperibilità (329-3813938 oppure 329-3813935)



"Il centro situazioni dell'Unione dei comuni - spiega il responsabile Mauro Giannotti - è ancora aperto perché l'allerta di codice arancio è stata prorogata fino alle 20 di stasera e, anche se in questo momento non piove, rimane il rischio di frane. Vedremo l'evoluzione delle ultime ore, anche se l'ultimo comunicato del centro situazioni del centro funzionale regionale ci fa ben sperare che si stia attenuando il fenomeno. Siamo stati comunque aperti tutta la notte, collaborando con tutte le associazioni di volontariato e i comuni della Valle. Non abbiamo avuto, infine, né interruzioni telefoniche né elettriche".



In Mediavalle la strada del Brennero è chiusa da stanotte, a causa di una frana, a Fabbriche di Casabasciana, nel comune di Bagni di Lucca. La viabilità è comunque possibile tramite strade alternative. Brennero chiuso anche nei pressi del Ponte del Diavolo, anche se la situazione è già in via di risoluzione. Sempre a Bagni di Lucca, strada a senso unico alternato per la frazione di Lugliano, riaperta invece la strada per Lucchio. A Borgo a Mozzano, senso unico alternato sulla strada da Chifenti a Corsagna.



Spostandoci a Coreglia Antelminelli, chiusa la strada comunale Lucignana-Tereglio. Infine a Pescaglia, chiusa la strada San Rocco in Turrite-Gragliana, sempre per un frana.



"Non abbiamo ricevuto segnalazioni di black-out - spiegano dal centro intercomunale di protezione civile dell'Unione dei comuni della Mediavalle -, ma soprattutto segnalazioni di smottamenti, frane e qualche albero caduto. Le strade, provenendo da Lucca, sono comunque percorribili. L'allerta, per il momento, è confermata fino alle 20 di stasera. In questo momento, a Piano di Giovano, ha ripreso a piovere con un po' di vento. Stanotte da registrare anche un allagamento a Chifenti, dove stanno operando i tecnici del comune di Borgo a Mozzano, e a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. Verso 12.30 dovremmo comunque ricevere il nuovo bollettino aggiornato dell'allerta".



Situazione critica anche nel comune di Barga. A fare il quadro ci ha pensato il consigliere Pietro Onesti, responsabile della protezione civile: "A Barga abbiamo avuto qualche frana e due famiglie isolate in località Montebono e Angeletti. Stiamo cercando comunque di riaprire il prima possibile le strade. Abbiamo registrato poi una grossa frana in località "La Mocchia" dove una pianta ha invaso la carreggiata e l'abbiamo fatta subito tagliare. Siamo comunque un giro per valutare, volta per volta, le varie situazioni".



Per quanto riguarda, in particolare, il comune di Bagni di Lucca, è il vice-sindaco Sebastiano Pacini a fare un punto sui danni causati dal maltempo: "A Bagni di Lucca ci sono state diverse frane sul territorio. Stiamo comunque monitorando, con il sindaco Paolo Michelini, la situazione già a partire da ieri sera. Abbiamo aperto il COC, il centro operativo comunale. Avevamo chiuso la strada verso l'abitato di Lucchio, però, alle 9 di stamattina era già stata riaperta. Ora stiamo andando a vedere una frana verificatasi a Casoli, lato versante. Una si è registrata anche a Cocciglia, mentre stanotte il torrente Bugliesima era molto alto e destava preoccupazione. Avevamo anche pensato di chiudere la strada per Lugliano, poi però l'abbiamo subito riaperta con l'abbassamento del livello dell'acqua. Al momento si registrano anche un paio di frana a San Cassiano, alla Motta e al Moro, dove c'era stata una frana anche qualche anno fa. Stanotte ha esondato poi il Serchio a Ponte a Serraglio creando qualche allagamento".



Il vice sindaco Pacini, per conto dell'amministrazione, ha anche voluto rispondere alle critiche mosse dal gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento" circa la comunicazione "online" dell'allerta. "Siamo stati sempre presenti sul territorio da ieri sera, per tutta la notte, vicini alla cittadinanza per cercare di risolvere prontamente i danni causati dal maltempo. Per questo danno fastidio certe critiche sul ritardo dell'informazione sui social. Se siamo su una frana, non possiamo scrivere su Facebook".



Dal comune bagnino, intanto, fanno sapere che la statale del Brennero è stata interrotta in località Ponte a Diana. L'interruzione è nella zona dove si è verificato lo smottamento ieri sera. La strada è stata chiusa per lavori da parte di Anas. Gli operatori stanno, infatti, tagliando le piante e levando i sassi pericolanti.



Dal comune di Borgo a Mozzano, intanto, arrivano le prime notizie da parte del sindaco Patrizio Andreuccetti: "E' riaperta la strada Particelle-Corsagna. L'intervento degli operai ha ripristinato una situazione di normalità: raccomando comunque prudenza. Ora il problema principale è nell'abitato di Chifenti vecchia, ci sono stato mezz'ora fa e oltre ad un fiume d'acqua lungo la via ci sono anche detriti. Stiamo cercando di intervenire nel modo più utile possibile. Al Ponte del Diavolo è quasi completata la pulizia della strada. Confido che in giornata la situazione possa tornare alla normalità".



Notizia in aggiornamento