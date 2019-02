Garfagnana



Mangia Trekking: "Appennino, un territorio ideale per vivere la montagna"

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:31

Il grande territorio della montagna tosco-emiliana con le sue strutture logistiche si conferma terra ideale per tantissime attività sportive invernali. Per iniziative nella natura imbiancata, di carattere agonistico, del tempo libero e formative.



A sostenerlo sono alcuni appassionati del Mangia Trekking, i quali ogni fine settimana, salgono sui crinali Appenninici per effettuare dei cicli di addestramento ed apprendere nozioni comportamentali, basilari nella scalata alle vette. Si tratta di attività per tutti, finalizzate a mettere a punto una serie di prescrizioni circa i materiali, le attrezzature necessarie e le azioni comportamentali per affrontare in assoluta sicurezza i vari contesti che la montagna d’inverno può presentare. Potendo disporre, dal monte Acuto a Cerreto Laghi, e dal Passo di Pradarena al monte Cusna, di importanti strutture di rifugio ed albergo, quale essenziale appoggio.



Ad esempio, ultimamente, associati del Mangia Trekking, come l’istruttore alpino-alpinista Gabriele Morini, Chiara Piaggio, Roberto Capasso, Vasco Carri e diversi altri, per i loro cicli di addestramento, hanno fatto spesso sosta al Passo del Cerreto ed al Passo di Pradarena, mete di rilievo e sempre consigliabili per le attività di “alpinismo lento” fatto di sport, natura e cucina tipica. Nel territorio delle vette tosco-emiliane, dove lo sport connesso alla montagna è uno stile di vita, un valido strumento di prevenzione e cura del corpo e della mente. In luoghi naturali, incontaminati, lontano da rumori, e da molti generi di inquinamento.