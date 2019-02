Maria Letizia Casani è il nuovo direttore generale del'Asl

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:54

Due individui, padre e figlio, S.G., 50enne di Afragola (NA), e S.A. di Acerra (NA), entrambi venditori ambulanti con precedenti di polizia, sono stati denunciati dopo aver derubato un pensionato 80enne, a Cerageto, con la scusa della proposta di acquisto di agrumi

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:47

Lo stesso, alla guida della propria auto, a Gallicano, è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale e sottoposto all’accertamento dell’alcoltest, che evidenziava un tasso alcolemico pari a 2,64 g/l. La patente di guida è stata ritirata e l’auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:28

È stato proclamato uno sciopero generale del personale del comparto per l’intera giornata di venerdì 8 marzo da parte delle associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Usb. Unione Sindacale Italiana-Usi, Usi-Ait, Cub Sanità e Cobas Sanità, Università e Ricerca

giovedì, 28 febbraio 2019, 09:49

Questi incontri sono indirizzati guide turistiche, gestori e responsabili di musei, soggetti che vivono realtà museali dirigenti e insegnati degli istituti comprensivi e superiori del territorio, e anche a studenti universitari del settori se interessati

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:35

Proprio in queste ore i democratici lucchesi stanno limando gli ultimi particolari per consentire l’ordinata gestione dei lavori dei ben 54 fra seggi e gazebo che verranno allestiti in tutti i comuni della lucchesia: dal capoluogo fino all’Alta Garfagnana

mercoledì, 27 febbraio 2019, 14:40

Dopo le polemiche, il consigliere comunale di Molazzana, nonché consigliere provinciale e aegretario della Lega, rassicura i cittadini e annuncia che presto ci saranno lavori sulla viabilità nel comune di Molazzana