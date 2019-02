Garfagnana



Nuovi impianti di illuminazione e riscaldamento per le scuole di Castiglione

sabato, 16 febbraio 2019, 09:51

Nuovo importante cambiamento per Castiglione di Garfagnana: finalmente la scuola primaria e secondaria e la palestra saranno riscaldate ed illuminate con energia solare.



"Siamo felici ed orgogliosi - esordisce il primo cittadino Daniele Gaspari - di poter comunicare che, con un investimento complessivo di oltre 380 mila euro, non ci sarà più bisogno di bruciare gasolio, non si inquinerà e si spenderà molto meno. Un cambiamento storico per un futuro migliore soprattutto per i nostri giovani. Mentre si sono completati i lavori strutturali di adeguamento sismico del plesso Santini ed hanno preso inizio i lavori per la sistemazione degli impianti e delle finiture, abbiamo avuto conferma che il nostro costante impegno per la riqualificazione energetica dei fabbricati pubblici del nostro comune ha avuto un esito positivo".

Il sindaco Gaspari si dichiara molto entusiasta: “Da molto tempo i vecchi impianti di riscaldamento di scuola e palestra non garantivano più un idoneo riscaldamento dei locali; ciò avveniva con alti costi di manutenzione e con poca attenzione verso la salvaguardia della qualità dell'area. Anche l'illuminazione del complesso scolastico non era più idonea qualitativamente e economicamente. Venuti a conoscenza del “Protocollo Kyoto” abbiamo partecipato a bandi del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per poter realizzare impianti di riscaldamento ed illuminazione alimentati da energia prodotta da pannelli fotovoltaici e quindi grazie al sole, e con doppia soddisfazione abbiamo ricevuto la comunicazione che ci sono stati assegnati sia il finanziamento per la scuola per un importo di 252 mila 300 euro che quello per la palestra e locali annessi per un importo di 129 mila euro".

"Il nuovo intervento di riqualificazione energetica - conclude il sindaco -, mediante esecuzione di impianto fotovoltaico ed installazione di pannelli sul tetto degli edifici, comporterà la sostituzione dell’impianto termico con un impianto di riscaldamento a pompa di calore elettrica centralizzata, la messa a norma dell’impianto di illuminazione con sostituzione degli attuali sistemi di illuminazione con lampade ad alta efficienza utilizzanti la tecnologia LED. Non appena avremmo approvato il Bilancio di previsione contiamo di dar esito alle gare ed affidare i lavori prima dell'estate".