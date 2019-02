Parco delle Alpi Apuane, nasce il progetto "Sapori Mestieri e Natura"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 18 febbraio 2019, 16:43

A presentare l’itinerario, come rappresentate dell’Ecomuseo delle Alpi Apuane e dei comuni della Garfagnana, è stato il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini. Il primo cittadino ha spiegato come molti dei turisti all’aria aperta siano famiglie e che l’offerta dell’Ecomuseo è stata diversificata per offrire il meglio dei territori

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:39

Tania Franchini, componente della segreteria territoriale del Pd con incarico al turismo, e Mario Puppa si sono attivati per portare all’attenzione della Regione Toscana la necessità di misure e risorse per supportare politiche di sviluppo sostenibili sul nostro territorio

domenica, 17 febbraio 2019, 17:35

Il Comitato per l'attuazione della Costituzione della Valle del Serchio interviene a proposito del dibattito sul cosiddetto "regionalismo differenziato" dichiarando la propria contrarietà

domenica, 17 febbraio 2019, 16:58

Medaglia d'oro per il Birrificio Brúton di Lucca che ha conquistato i giudici con la sua Brúton di Brúton nella categoria delle chiare e ambrate. Ha conquistato un oro e un bronzo il Birrificio La Petrognola di Piazza al Serchio

sabato, 16 febbraio 2019, 19:44

Tragedia oggi pomeriggio sulle Apuane. Due alpinisti, in cordata sul canale nord-ovest del monte Cavallo, sono precipitati lungo una parete di neve e ghiaccio rotolando per oltre 100 metri. Sul posto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato i due (entrambi genovesi) in ospedale. Uno dei due, S.M.

sabato, 16 febbraio 2019, 18:13

Quest'oggi si è giocata la 20ª giornata di terza categoria, girone B, dove il Borgo a Mozzano ha vinto ancora espugnando il difficile campo dell'Atletico Castiglione. Vittoria anche per il Filecchio (contro Coreglia). Pareggi pirotecnici per Gallicano e Virtus Robur Castelnuovo. Sconfitta, invece, per il New Team